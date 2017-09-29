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Что нового в банках: платежи картой помогу лечить детей, а Viber заменит смс-сообщения

30.09.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Активностью в этот раз отличились не столько банки, сколько национальная платежная система БЕЛКАРТ, запустившая сразу две акции. Все самые интересные и полезные новости банков за прошедшую рабочую неделю в обзоре FINANCE.TUT.BY.


Фото: Reuters

Платишь карточкой в магазине, помогаешь лечить детей

Благотворительная программа партнеров «Моцнай карткi» (карточка системы БЕЛКАРТ) стартует 1 октября. Для этого нужно просто оплачивать этой карточкой обычные покупки в предприятиях-участниках благотворительной программы «Моцная картка», и от каждой такой покупки предприятие-участник за счет собственных средств перечислит в благотворительный фонд «Моцная картка» определенный процент (от 0,2% до 1% от суммы покупки). Полученные фондом средства идут на оплату лечения детей, больных раком или сердечными заболеваниями.

Пенсионеры с карточками могут выиграть поездку в санаторий

Еще одна акция с социальной направленностью касается держателей карточек БЕЛКАРТ, на которые перечисляют пенсии. Если совершать с ее помощью покупки на сумму от 25 рублей можно выиграть пледы, зонты и сертификаты на отдых в санатории.

Вместо смс-сообщений — уведомления в Viber

Банк ВТБ расширил возможности по информированию клиентов об операциях по карточкам Visa. Теперь узнавать о том, что зарплата уже на карточке, можно будет с помощью push-уведомлений в Viber. «Альтернативным каналом информирования остается SMS-сообщение, направление которого предусмотрено в случаях отсутствия Интернет-соединения в момент совершения операции, отключения сервиса в Viber либо неиспользования клиентом приложения», — говорится на сайте банка.

Новости одной строкой

Белорусский народный банк увеличил грейс-период по кредитной Карточке мечты до 46 дней.

Владельцы карточек Белагропромбанка по-прежнему могут снимать наличку без комиссии в банкоматах Приорбанка. Срок взимания платы за эту услугу перенесен на 31 октября.

Статусбанк отменил комиссию за выдачу наличных со счета без использования карточки в тех случаях, когда деньги снимают перед закрытием текущего счета.

Обращаем внимание, что обзор не носит рекламный характер и редакция включает в него новости по своему усмотрению.

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FINANCE.TUT.BY посмотрел, что интересного произошло в банках за прошедшую рабочую неделю.

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