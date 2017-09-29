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Женщина, которая родила 20 детей, просит супруга сделать вазэктомию
Британцы Сью и Ноэль Рэдфорд познакомились в детском доме, где они росли. Когда девушка родила своего первого ребенка, ей было 14 лет — Сью и Ноэль добились того, чтобы ребенка оставили им, а не передали на воспитание другой семье. Сегодня Сью 42, 18 сентября у нее родился двадцатый по счету ребенок, и она просит мужа сделать вазэктомию — сообщает Daily Mail.
«Я больше не хочу беременеть. Я очень устала от этого», — признается мать-рекордсменка.
Но ее муж, Ноэль, категорически отказывается от вазэктомии. Он уже делал эту операцию, когда супруга была беременна девятым ребенком, но позже семейство решило родить еще пару-тройку наследников — и ему пришлось снова обращаться к врачу.
«Повторная вазэктомия будет еще более болезненной. Я не готов это опять переживать. Мы придумаем что-нибудь», — комментирует он.
По словам миссис Редфорд, двадцатый малыш был очень желанным и долгожданным, ведь они с мужем условились, что для полного счастья им необходимо как раз 20 детей. Всего в семье Редфордов теперь 11 мальчиков и 9 девочек.
«Я рада, что наш сын здоров. Странно осознавать, что у меня больше не будет детей. Но когда-то же это должно было закончиться», — сообщила прессе Сью. Она признается, что прекрасно помнит все важные даты, а вот Ноэль иногда даже забывает дни рождения сыновей и дочерей.
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18 сентября у Сью Рэдфорд родился двадцатый по счету ребенок, и она просит мужа сделать вазэктомию
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