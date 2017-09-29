Дело не в деньгах: молодая жена Хью Хефнера после его смерти не получила ничего

Имя Хью Хефнера стало синонимом сексуальной революции не только из-за провокационности его издания, но и потому что сам Хефнер не скрывал свои отношения и не стеснялся их.

В его жизни было несколько браков и даже период, когда он жил в своем особняке с 7 девушками-моделями. Но в 2012 году он вновь решил жениться на Кристал Харрис. На тот момент модели и певице было 26, а Хью Хефнеру — 86.





СМИ включали пару в топы «ярких мезальянсов», а пользователи соцсетей шутили о корыстных замыслах молодой жены.

По факту: когда Хефнера не стало и огласили его завещание, оказалось, что из состояния в 43 миллиона долларов Кристал Харрис достанется… ничего!





Дело в том, что при заключении брака модель подписала достаточно жесткий контракт, один из пунктов которого — отсутствие фамилии Харрис в завещании.

Состояние бизнесмена разделят между собой его дети — Кристи, Дэвид, Марстон и Купер. Часть средств будет перечислена Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.



WomanAdvice.ru

Все, что может забрать себе Кристал: подаренные ей украшения, в том числе обручальное кольцо с бриллиантом, и некоторые личные вещи, которые она приобрела за время брака с «отцом» Playboy.