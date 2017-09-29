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Рапунцель: как девушка, которая лечилась от облысения, стала обладательницей роскошных волос

30.09.2017 09:58 — Разное | Tut.by  
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В 18 лет Анастасии Сидоровой поставили диагноз «алопеция». Проще говоря: облысение. Волосы лезли клочьями.

Анастасии удалось взять болезнь под контроль и не только отрастить фантастическую шевелюру, но и стать косметическим трихологом. Личный пример врача всегда внушает пациенту доверие… А тут пример налицо, точнее — на волосах длиной 106 см:










А вот и несколько советов по уходу за волосами от Анастасии:

  • Витамины не остановят выпадение волос, но помогут сделать так, чтобы на месте выпавших росли здоровые волосы. Необходимы витамины группы В. Но не стоит забывать про витамины А, С и Е, а также цинк и селен.
  • В отопительный сезон стержень волоса становится суше, повышается ломкость. Для решения проблемы нужно использовать спреи, содержащие в своем составе кератин, а также несмываемые сыворотки.
  • Ампулы — отличное средство для восстановления волос. Но важно, чтобы в них были компоненты с доказанной эффективностью — экстракт карликовой пальмы и зеленого чая, цистеин, гистидин, кофеин, биотин и ниацин, бета-ситостерол.
  • Раз в неделю делайте питательную маску на основе масел, используйте тоник для волос и приучите себя к правильной сушке: сначала надо позволить волосам высохнуть примерно на 60 процентов, и только после этого расчесать их и включить фен.
 
 
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