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Беларусь в пятерке самых привлекательных для российских инвестиций стран

30.09.2017 09:38 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь в пятерке самых привлекательных для российских инвестиций стран

znaj.ua

Беларусь аккумулировала почти 70% привлеченных в страны бывшего СССР (за исключением Балтии) прямых инвестиций российских резидентов и заняла первое место по их объему.

Из общей суммы 499 млн долларов, которая была вложена российскими компаниями в регион по итогам первого квартала этого года, на белорусских получателей пришлось 346 млн долларов, сообщает Центробанк России: 314 млн долларов являются реинвестированием доходов, 22 млн – кредитами, а 10 млн долларов – вложениями в капитал.

В первом квартале Беларусь обошла Украину, которая, несмотря на политические противоречия, в 2016 году на постсоветском пространстве была главным получателем российских инвестиционных ресурсов (822 млн долларов против 629 млн долларов у Беларуси). В январе-марте этого года, по данным Центробанка, на украинском направлении происходил отток российского капитала, который составил «минус» 40 млн долларов, пишет «Завтра твоей страны».      

В сравнении с первым кварталом прошлого года объем привлеченных в Беларусь в январе-марте 2017 года российских ресурсов стал почти в два меньше. В начале 2016 года россияне вложили в белорусскую экономику 643 млн долларов.  

Всего, по данным Центробанка России, прямые инвестиции российских резидентов за рубеж выросли до 8212 млн долларов. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года их объем был 7823 млн долларов.

В мировом масштабе по инвестиционной привлекательности для российского капитала Беларусь заняла пятое место, пропустив вперед Сингапур (3 804 млн долларов), Кипр (2 575 млн долларов), Люксембург (1 671 млн долларов) и Британские Виргинские острова (1214 млн долларов). Белорусский рынок оказался для российского бизнеса более привлекательным, чем Багамы, куда было инвестировано 326 млн долларов.

Центробанк приводит данные и по оттоку инвестиций. Самые значительные обратные потоки были зафиксированы с Каймановых островов (минус 1060 млн долларов), Нидерландов (минус 1043 млн долларов) и Гонконга (543 млн долларов).

 
 
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