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Русаков: для волонтера-поисковика важно уметь ждать

30.09.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Добровольцы со всей Беларуси принимали участие в поисках 10-летнего Максима Мархалюка, ушедшего вечером 16 сентября в Беловежскую пущу. Но не всегда желающие помочь организованным отрядам и подразделениям МЧС и МВД адекватно подходят к поискам. В этом благом деле существуют свои принципы и регламент, необходимые условия, которые нужно выполнять для сохранения здоровья самих поисковиков.

Дмитрий Русаков рассказал в эфире радио Sputnik Беларусь, что многое зависит от одежды. Эффектная и дорогая армейская камуфляжная куртка в лесу уже в нескольких метрах может просто слиться с окружающим пейзажем, и вы рискуете потерять свою группу. Поэтому лучше одеваться ярко и заметно, или использовать специальные жилеты. Одежда должна быть легкая и непромокаемая. То же касается и обуви.

Русаков: для волонтера-поисковика важно уметь ждать
© Sputnik/ Инна Гришук
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"С собой должен быть телефон, лучше не один, и обязательно заряженный. Нужен фонарь, сменные наборы теплых носков, белья, потому, что какие бы ни были шикарные ботинки, ты вымокнешь. Тебе придется переобуться, а это тоже твоя безопасность", — сказал Русаков.

Важно иметь с собой минимальный запас еды, в виде энергетических батончиков или напитков. Само собой, нужна не только личная аптечка с набором лекарств, но и умение с ней обращаться. Также нужно иметь при себе питьевую воду, потому что в стрессовой ситуации легко не заметить, что вы хотите пить.

Беседу с начальником отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрием Русаковым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков на радио Sputnik Беларусь дал основные рекомендации, как...

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