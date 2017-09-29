Как минчанин Дима пытается побить рекорд Гиннесса. Ему надо за час присесть со штангой 939 раз

Дима Осипчиков — 25-летний парень из Минска, который увлекается спортом. Однажды на любительских соревнованиях парню дали бронзу, хотя он считал, что заслужил серебро. Диму это разозлило, и он решил доказать себе и другим, что способен на большее. Поставил цель — побить рекорд Книги Гиннесса по приседаниям с весом 80 кг. Чтобы добиться своего, Диме надо присесть 939 раз за час.





Дима родился в Минске в семье, где трое детей. Родители развелись в 1994 году. Отец ушел в другую семью, а в 2000-м пропал без вести. Мама работала уборщицей в детском саду, средств на жизнь не хватало. Старший брат, вспоминает Дима, не понимал, почему другим детям покупают дорогие вещи, а ему нет. Ругался с матерью из-за этого, не ночевал дома. Потом связался с дурной компанией и стал пить. Дима же еще в школе стал работать — во время каникул разгружал машины на базе по фасовке цемента. После окончания учёбы пошел на рынок «Ждановичи», там тоже был грузчиком.

— Учился я так себе, честно скажу. Да и не до того было. Дома постоянные скандалы, ругань. Какие там домашние задания? Чем старше становился, тем лучше понимал, что нужно выбирать: жить так, как брат, или пытаться изменить что-то. Решил, что могу проявить себя в спорте. Начал с того, что бегал после работы по 5 км.





В 18 лет Диму призвали в армию, где он увлекся боксом. Отслужив, в 2013 году поехал в Россию, в Ярославскую область, на заработки. Устроился в компанию, где собирал платы для телевизоров. Тренировки не прекращал. Упражнялся на турниках, брусьях, сооружал штанги и гири. Программу составлял для себя сам, посмотрев видео в интернете. В общем, делал все, чтобы не потерять форму.

— Я не мог позволить себе зал. Зарплату часто задерживали, деньги выдавали лишь на еду. Хватало их ровно на неделю. О фитнес-клубах и речи не было. Все сам, — говорит парень. — Я хотел, чтоб мышцы не ослабевали, а оставались в тонусе.





По словам Димы, для него спорт — это возможность узнать, на что реально способен человеческий организм. Сложно даже не физически, а психологически. Спортсмен чаще всего поднимает вес больше своего собственного, и в любой момент штанга может сорваться с рук.

Спустя два года Дима вернулся в Беларусь: денег, которые он зарабатывал в России, на жизнь не хватало. В Минске спортсмен устроился охранником в казино. Параллельно продолжались тренировки: дзюдо, бодибилдинг, легкая атлетика. Свои силы парень проверял на любительских соревнованиях, о которых узнавал из социальных сетей. На очередном таком состязании судьи вынесли в отношении Димы, как он считает, несправедливый вердикт.

— Было оговорено время соревнований. Мы выступили и ждали награждения. Слышу, объявляют результаты женских состязаний, после них должны были быть результаты мужских. В это время появляется какой-то парень и говорит, что хочет выступить. Нарушая правила конкурса, организаторы разрешают. Спортсмен показывает результат лучше, чем у меня, и вместо серебра я получаю бронзу.





Ситуация разозлила тяжелоатлета, и он решил доказать себе и другим, что способен на большее, чем бронзовая медаль. На сайте одного из минских тренажерных залов молодой человек увидел объявление о любительских соревнованиях между клубами. Надо было приседать с весом 80 кг и сделать это максимальное количество раз. Решил участвовать.

У парня был месяц на подготовку. За помощью Дима обратился к троюродному брату Леше Деркачу. Он тяжелоатлет, дзюдоист. В свое время профессионально занимался и выступал на соревнованиях, а сейчас тренирует молодых спортсменов. Леша разработал план занятий. Нужно было совмещать дзюдо и приседания.





Дима начал готовиться 19 апреля. Подошел к делу серьезно: отказался от прогулок, походов в кино, общения с друзьями и девушками. Изо дня в день — тренировки: дзюдо и приседания. Организм восстанавливался за счёт сна и правильного питания. В итоге на соревнованиях тяжелоатлет присел 203 раза без остановки за 12 минут. Лучший результат. Доказал. Но Диме стало интересно, способен ли он сделать еще больше?

— На одной из тренировок я побил неофициальный рекорд Гиннесса — присел 521 раз за 45 минут с весом 80 кг (рекорд был 520 раз за час с весом 80 кг). Брат сказал, что останавливаться нельзя.

Чтобы поставить новый рекорд Гиннесса, нужны были деньги. Ускоренная регистрация на рекорд стоит 800 долларов. Диме нужна была именно ускоренная, потому что «колени не вечны, большая нагрузка на организм». Молодой человек стал искать спонсора и нашел его в лице российской компании, которая занимается спортивным питанием и продвижением на YouTube роликов о молодых спортсменах.





Дима объясняет, что не стремится заработать денег, за новый рекорд ему не заплатят. Его цель — известность. В будущем парень планирует стать тренером и считает, что этим рекордом докажет свой профессионализм и компетенцию.

14 мая снова стартовали изнурительные тренировки. На этот раз Дима уделял время только приседаниям. Каждый день он занимался по 3−4 часа в школьном спортзале.

— Условия были плохие, тренажеры старые, советские. Никаких кондиционеров и нормальной воды, — рассказывает Дима.

Сейчас он совмещает две работы — продает спортивное питание и тренирует. Уходит с работы в 10 вечера. Большинство фитнес-клубов в это время уже закрыты. Тем не менее из душного школьного спортзала Диме все же посчастливилось уйти: о его цели узнал владелец сети фитнес-клубов «Адреналин» и разрешил ему тренироваться в одном из своих залов после 22.00.





Кроме бытовых трудностей Дима столкнулся с непониманием со стороны друзей и знакомых.

— Круг общения сузился, так как большинство не понимали, зачем мне это. Твердили, что я гроблю свое здоровье. И это действительно было так. Мне приходилось терпеть боль, терять сознание, но у меня была цель и останавливаться я не собирался.

К счастью, были и те, кто поддержал. Помимо брата Леши, в Диму верит отец его бывшей девушки, с которым они до сих пор общаются.

— Он первый заметил результаты самостоятельных тренировок. В отличие от многих, не стал отговаривать, когда узнал, чего я хочу добиться, — с благодарностью говорит Дима.





Спустя 4 месяца тренировок Дима решил найти в соцсетях своего кумира Сергея Рачинского — девятикратного чемпиона мира по гиревому спорту и семикратного рекордсмена Книги Гиннесса. Сергея впечатлили результаты Димы, но сказал, что этого мало: новый рекорд уже установил другой спортсмен. Теперь за час нужно присесть не 520 раз с весом 80 кг, а 939.

— Честно скажу: я плакал, когда узнал. Столько сил и нервов потратил на то, чтобы достичь такого результата, а тут надо ещё больше.

Дима признается: был зол, но сдаваться не собирался. Попросил у Сергея поделиться опытом. Тот не отказал. Даже пригласил его к себе в Питер, чтобы посмотреть, как Дима тренируется, и рассказать о своем режиме.

Дима планирует поставить рекорд Книги Гиннесса по приседаниям с весом 80 кг до конца года. Сейчас он приседает уже 900 раз.





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