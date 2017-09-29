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Соболенко выбыла в первом круге квалификации открытого чемпионата Китая

30.09.2017 10:48 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление в открытом чемпионате Китая (призовой фонд 6 381 670 долларов) уже после первого круга квалификации.

В стартовом поединке Арина Соболенко (№ 119 рейтинга WTA) проиграла американке Кистине Макхейл (№ 79) — 6:1, 1:6, 4:6.

Отметив, что менее чем за сутки до этого Соболенко играла в полуфинале турнира в Ташкенте, где уступила венгерке Тимее Бабош (№ 52).

Накануне еще одна белоруска Александра Саснович (№ 102) вышла во второй раунд квалификации открытого чемпионата Китая, обыграв россиянку Аллу Кудрявцеву (378) — 6:3, 6:0. В решающем поединке за выход в основную сетку соревнований Александра Саснович встретится с представительницей США Варварой Лепченко (№ 76).

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление в открытом чемпионате Китая (призовой фонд 6 381 670 долларов) уже после первого круга квалификации.

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