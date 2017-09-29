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Белорусская теннисистка выиграла парный титул на турнире во Франции в свой 19-й день рождения
Белорусская теннисистка Вера Лапко преподнесла себе отличный подарок к дню рождения, став победительницей парного разряда на турнире во французском городе Клермон-Ферран.
В финале турнира серии ITF Pro Circuit с призовым фондом 25 000 долларов Вера Лапко, 29 сентября отпраздновавшая свой 19-й день рождения, в паре с Корнелой Лостер из Швеции обыграли теннисисток из Великобритании Сару Бет Грей и Оливию Николс — 6:4, 6:3, сообщает
Для 19-летней Лапко титул во Франции стал седьмым в профессиональной карьере.
В одиночном разряде Вера Лапко, занимающая 190-ю строку мирового рейтинга и посеянная на турнире под третьим номером, в первом круге одержала победу над Кристиной Буксой (№ 398 WTA) из Испании — 7:5, 6:3, затем белоруска оказалась сильнее теннисистки из Чехии Йешики Малечковой (№ 296) — 6:4, 6:0. А 29 сентября, в свой день рождения, Вера уверенно переиграла Диану Марцинкевич (№ 246) из Латвии — 6:3, 6:2.
Сегодня в матче за выход в финал белоруске предстоит поединок против хозяйки кортов француженки Манон Арканжоли (№ 380).
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Белорусская теннисистка Вера Лапко преподнесла себе отличный подарок к дню рождения, став победительницей парного разряда на турнире во французском городе...
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