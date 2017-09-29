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Украина: российские войска после учений не полностью ушли из Беларуси

30.09.2017 11:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен — Sputnik. Российские военные не полностью покинули территорию Беларуси после завершения совместных стратегических белорусско-российских учений "Запад-2017", сообщают украинские СМИ со ссылкой на начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко.

Учения "Запад-2017" завершились 20 сентября. В маневрах принимали участие не менее 13 тысяч военнослужащих из двух стран, в том числе около 3,5 тысяч российских военных.

Украина: российские войска после учений не полностью ушли из Беларуси
© Sputnik/ Сергей Пятаков
Запад-2017: последние российские военные покинули Беларусь

"У нас была информация, что они отозвали лишь несколько формирований из объявленных 12,5 тысяч военнослужащих, из которых три тысячи были россиянами, но на самом деле их было значительно больше", — приводят украинские СМИ заявление Муженко, сделанное им во время интервью Reuters.

Глава украинского Генштаба добавил, что Россия вывела из Беларуси только авиационные подразделения, однако в Украине понимают, что "300-400 километров для авиации — это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время".

Между тем, Минобороны Беларуси сообщило ранее, что последние российские военнослужащие, участвовавшие в совместных учениях "Запад-2017", покинули Беларусь 28 сентября.

Это были подразделения тылового обеспечения, которые покинули Беларусь по железной дороге с одной из станций в Борисове.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, который на полигоне "Борисовский" наблюдал за финалом учений, отметил в общении с журналистами: Москва и Минск уже неоднократно гарантировали, что после завершения учений российские военные вернутся домой. "Все войска будут возвращены в места постоянной дислокации — и белорусские, и российские", — сказал президент.

Перед началом учений и Россия, и Беларусь официально заявили о том, что российские военные вернутся в места постоянных дислокаций до 30 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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В Генштабе Украины считают, что отозваны из Беларуси были лишь авиационные подразделения, на самом деле в учениях принимало участие гораздо больше российских...

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