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В Минске пьяный мужчина попал под колеса автомобиля. Пешеход в реанимации
Авария произошла 29 сентября, в 22.00, близи дома № 121 по улице Плеханова в Минске.
Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 33-летний мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора и попал под колеса автомобиля.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Авария произошла 29 сентября, в 22.00, близи дома № 121 по улице Плеханова.
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