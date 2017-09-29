В Минске пьяный мужчина попал под колеса автомобиля. Пешеход в реанимации

Авария произошла 29 сентября, в 22.00, близи дома № 121 по улице Плеханова в Минске.



Фото: ГАИ Минска

Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 33-летний мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора и попал под колеса автомобиля.



Фото: ГАИ Минска

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.