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В Минске пьяный мужчина попал под колеса автомобиля. Пешеход в реанимации

30.09.2017 11:20 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 29 сентября, в 22.00, близи дома № 121 по улице Плеханова в Минске.


Фото: ГАИ Минска

Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 33-летний мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора и попал под колеса автомобиля.


Фото: ГАИ Минска

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 29 сентября, в 22.00, близи дома № 121 по улице Плеханова.

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