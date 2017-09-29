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На МКАД фура протаранила и вытолкнула на встречку автобус: пострадали три человека
Три человека получили травмы в столкновении автобуса и фуры на МКАД. Об этом сообщает
Авария произошла 30 сентября, около 05.00, на внешнем кольце. По предварительной информации, водитель фуры Volvo ехал со стороны Кижеватова в направлении Бабушкина, отвлекся от управления, в результате чего врезался в попутный автобус, который ехал в крайней правой полосе. После столкновения МАЗ отбросило влево, он пробил разделительное ограждение и выехал на внутренне кольцо, где его остановил отбойник.
Кроме водителя, в автобусе находился один пассажир. Оба они, а также водитель фуры были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.
Движение по внутреннему кольцу МКАД в районе аварии было серьезно затруднено.
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По предварительной информации, водитель фуры отвлекся от управления.
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