На МКАД фура протаранила и вытолкнула на встречку автобус: пострадали три человека

Три человека получили травмы в столкновении автобуса и фуры на МКАД. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Минска.





Авария произошла 30 сентября, около 05.00, на внешнем кольце. По предварительной информации, водитель фуры Volvo ехал со стороны Кижеватова в направлении Бабушкина, отвлекся от управления, в результате чего врезался в попутный автобус, который ехал в крайней правой полосе. После столкновения МАЗ отбросило влево, он пробил разделительное ограждение и выехал на внутренне кольцо, где его остановил отбойник.





Кроме водителя, в автобусе находился один пассажир. Оба они, а также водитель фуры были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.









Движение по внутреннему кольцу МКАД в районе аварии было серьезно затруднено.