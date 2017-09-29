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Танец опоздавшей на рейс женщины взорвал интернет

30.09.2017 11:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мазуж в подписи к ролику отметила, что опоздала на стыковочный рейс в аэропорту Шарлотт (штат Северная Каролина) и в ожидании следующего самолета ей пришлось чем-то занять свое свободное время.

"Я решила сделать то, что помогло мне стать счастливее", — написала автор ролика.

В своем видео женщина танцевала с сотрудниками ночной смены воздушной гавани и снимала все это на видео. Запись танцев набрала популярность в интернете, и за несколько дней ее посмотрели более полутора миллионов человек.

 
 
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Машид Мазуж опоздала на свой американский рейс и во время ожидания другого сняла ролик, который стал хитом интернета. Смотрите на видео, что устроила автор видео.

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