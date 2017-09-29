Генштаб Украины: Россия не отвела все войска после учений в Беларуси



tass24.ru

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сказал, что Россия оставила войска после проведения учений в Беларуси, несмотря на обещание не делать этого.

В интервью Рейтер , которое он дал на борту военного самолета в четверг вечером, Муженко сказал, что Россия вывела из Беларуси лишь несколько подразделений и солгала о том, сколько ее военных было там первоначально.

Его комментарии могут усилить напряженность между двумя соседями и противоречат заверениям представителя белорусского Министерства обороны, который сказал, что последний поезд с российскими войсками и техникой покинул территорию Беларуси в четверг.

Министерство обороны России не ответило на просьбу Рейтер о комментарии.

Отношения между Киевом и Москвой испортились после аннексии Крымского полуострова Россией в 2014 году и вспыхнувшего вслед за этим вооруженного восстания на востоке Украины, в результате которого погибло более 10.000 человек.

Украина считает себя воюющей с Россией и обвиняет Кремль в отправке войск и техники на Донбасс для поддержки сепаратистов, что Москва отрицает. Несмотря на согласованную в 2015 году договоренность о прекращении огня, стороны конфликта на востоке Украины часто сообщают о жертвах.

Российско-белорусские учения “Запад-2017”, прошедшие в сентябре, стали новым источником беспокойства Украины и стран-членов НАТО, расположенных на восточном фланге Европы.

Россия заявила, что целью учений была отработка исключительно оборонительного сценария, их масштаб соответствовал международным правилам и назвала ложью утверждения о том, что маневры были трамплином для подготовки вторжения в Польшу, Литву или Украину.

Но Муженко считает, что учения носили наступательный характер. Украина провела свои собственные учения на севере Украины в ответ на “Запад-2017” и усилила там свою группировку.

“Я бы не сказал, что напряжение спало. Можно говорить о наращивании или увеличении напряженности”, - сказал он.

“У нас была информация, что там вывели только несколько подразделений из задекларированных 12.500 человек, которые там должны были быть, и из которых 3.000 - русских”.

Муженко сказал, что российские военные самолеты покинули Беларусь, чтобы продемонстрировать, что войска уходят.

“Россия продемонстрировала - и это была демонстрация в первую очередь - возвращение авиационных подразделений: они поднялись с аэродромов (в Беларуси) и перелетели на аэродромы в РФ. Но мы понимаем, что 300-400 километров для авиации - это то расстояние, которое можно преодолеть за очень короткий срок”, - сказал он.

Ставший главой Генштаба в 2014 году 55-летний Муженко сказал, что Украина по-прежнему нуждается в укреплении противовоздушной обороны в условиях войны на Донбассе, в воздушной разведке и противоракетных системах.

Киев надеется получить летальное оборонительное оружие у президента США Дональда Трампа. По словам Муженко, переговоры уже завершены.

“Мы ожидаем соответствующее решение, потому что все переговоры уже прошли и соответствующие вопросы согласованы - по перечню и видам вооружения - и мы ожидаем только политические решения стран - наших партнеров”, - сказал он.