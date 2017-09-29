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Министр труда о зарплате в 1000 рублей: "Ее надо заработать, а не дать всем"
Некоторые регионы Беларуси и отдельные отрасли отстают от графика по выходу к концу этого года на среднюю зарплату по стране в 1000 рублей. Об этом сегодня сообщила FINANCE.TUT.BY министр труда и соцзащиты Ирина Костевич во время прямой телефонной линии.
— Что касается января-августа, то мы видим сейчас отставание от графика по отдельным регионам, отставание от графика по отдельным органам госуправления, и соответствующие проблемы по видам экономической деятельности, — сказала Ирина Костевич. — Но надо понимать, что с сентября у нас в части бюджетной сферы повышена тарифная ставка 1 разряда до 33 рублей, у нас поднялась заработная плата по государственной службе, поэтому бюджетная сфера у нас поднимется по сентябрю, будет обеспечен рост заработной платы. Что касается регионов, то мы видим отставание по Брестской области, серьезное отставание по Витебской области, по Гомельской. У нас хорошо идет в графике город Минск и достаточно хорошо Минская область.
Министр труда и соцзащиты уточнила, что 1000 рублей — это начисленная заработная плата, то есть до уплаты налогов.
— Что касается основного показателя в плане роста заработной платы — это его соотношение с уровнем производительности труда, то если смотреть через выручку на одного занятого — соотношение у нас сегодня выполняется, мы идем в этой увязке в ногу, — уточнила Ирина Костевич.
При этом зарплату в 1000 рублей будет получать к концу года не каждый белорус, добавила министр.
— Прежде всего это средняя зарплата по стране. При этом по видам деятельности, по регионам, по предприятия зарплата дифференцированная. Ее надо заработать, а не всем дать по 1000 рублей, — сказала Ирина Костевич.
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Ирина Костевич рассказала, какие регионы отстают от графика роста средней зарплаты к концу года до 1000 рублей.
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