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Министр труда о зарплате в 1000 рублей: "Ее надо заработать, а не дать всем"

30.09.2017 12:14 — Разное | Tut.by  
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Некоторые регионы Беларуси и отдельные отрасли отстают от графика по выходу к концу этого года на среднюю зарплату по стране в 1000 рублей. Об этом сегодня сообщила FINANCE.TUT.BY министр труда и соцзащиты Ирина Костевич во время прямой телефонной линии.

— Что касается января-августа, то мы видим сейчас отставание от графика по отдельным регионам, отставание от графика по отдельным органам госуправления, и соответствующие проблемы по видам экономической деятельности, — сказала Ирина Костевич. — Но надо понимать, что с сентября у нас в части бюджетной сферы повышена тарифная ставка 1 разряда до 33 рублей, у нас поднялась заработная плата по государственной службе, поэтому бюджетная сфера у нас поднимется по сентябрю, будет обеспечен рост заработной платы. Что касается регионов, то мы видим отставание по Брестской области, серьезное отставание по Витебской области, по Гомельской. У нас хорошо идет в графике город Минск и достаточно хорошо Минская область.

Министр труда и соцзащиты уточнила, что 1000 рублей — это начисленная заработная плата, то есть до уплаты налогов.

— Что касается основного показателя в плане роста заработной платы — это его соотношение с уровнем производительности труда, то если смотреть через выручку на одного занятого — соотношение у нас сегодня выполняется, мы идем в этой увязке в ногу, — уточнила Ирина Костевич.

При этом зарплату в 1000 рублей будет получать к концу года не каждый белорус, добавила министр.

— Прежде всего это средняя зарплата по стране. При этом по видам деятельности, по регионам, по предприятия зарплата дифференцированная. Ее надо заработать, а не всем дать по 1000 рублей, — сказала Ирина Костевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Ирина Костевич рассказала, какие регионы отстают от графика роста средней зарплаты к концу года до 1000 рублей.

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