МИНСК, 30 сен — Sputnik. Правительство России своим распоряжением №2074-р от 28 сентября 2017 года одобрило создание российско-белорусской трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье".

Документ был опубликован в субботу на сайте российского Кабмина.

Согласно распоряжению, в состав охраняемой природной территории войдут со стороны России национальный парк "Себежский" (Псковская область), со стороны Беларуси — республиканские ландшафтные заказники "Красный Бор" и "Освейский" (Витебская область).

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о создании трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье", — говорится в справке к документу.

Республиканский ландшафтный заказник "Красный Бор" площадью более 34,2 тысяч гектаров расположен на крайнем севере Беларуси на территории Верхнедвинского и Россонского районов Витебской области. Он был создан в 1997 году для сохранения в естественном состоянии уникального природного ландшафтно-озерного комплекса с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Беларуси.

"Красный Бор" с запада граничит с республиканским заказником Освейский (Рамсарская территория), а с севера с Себежским национальным парком России.

Освейский заказник представляет собой комплекс озер, лесов, переходных и верховых болот. Ядром заказника является озеро Освейское, имеющее важное гидрологическое и климатообразующее значение для региона северной части Беларуси. Он является ключевой орнитологической территорией с 1998 года, с 2002 года имеет статус водно-болотного угодья международного значения (Рамсарская территория).

Национальный парк "Себежский" расположен в Себежском районе Псковской области РФ, он создан в 1996 году с целью сохранения уникального природного комплекса южной части Псковской области.

Площадь заповедника составляет более 50 тысяч гектаров. В парке произрастает около 650 редких видов растений, многие из которых занесены в Красную Книгу. В парке обитает более 200 разновидностей птиц, встречаются медведи, лисы и лоси.