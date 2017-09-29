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ГАИ: ограждение спасло автобус от падения с уклона на МКАД
30.09.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь
В субботу около пяти утра на участке Минской кольцевой дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
© Sputnik/
Авария с автобусом на МКАД 30 сентября
Подробности и обстоятельства ДТП прокомментировала старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук.
"Автомобиль Volvo двигался по второй полосе внешнего кольца МКАД и в районе 19-го километра совершил столкновение с двигавшимся по первой полосе автобусом. В результате данного столкновения автобус совершил наезд на металлическое ограждение, после чего выехал на внутреннее кольцо МКАД и наехал на боковое ограждение, которое спасло автобус от падения с уклона", — сообщила Царук.
Полный комментарий старшего инспектора Виктории Царук слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук прокомментировала обстоятельства утренней аварии в столице.
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