ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ: ограждение спасло автобус от падения с уклона на МКАД

30.09.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В субботу около пяти утра на участке Минской кольцевой дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля.

ГАИ: ограждение спасло автобус от падения с уклона на МКАД
© Sputnik/
Авария с автобусом на МКАД 30 сентября

Подробности и обстоятельства ДТП прокомментировала старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук.

"Автомобиль Volvo двигался по второй полосе внешнего кольца МКАД и в районе 19-го километра совершил столкновение с двигавшимся по первой полосе автобусом. В результате данного столкновения автобус совершил наезд на металлическое ограждение, после чего выехал на внутреннее кольцо МКАД и наехал на боковое ограждение, которое спасло автобус от падения с уклона", — сообщила Царук.

Полный комментарий старшего инспектора Виктории Царук слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

Утренняя авария на МКАД: фура "догнала" автобус >>

Из-за ДТП с автобусом на МКАД образовалась пробка >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук прокомментировала обстоятельства утренней аварии в столице.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сидоренко: что делать, чтобы ваш смартфон не взорвался, как ручная граната
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика