Сидоренко: что делать, чтобы ваш смартфон не взорвался, как ручная граната /

Случаи, когда новомодные гаджеты взрываются в руках у владельцев, сейчас, к сожалению, не редки. Директор Института электронной инженерии и нанотехнологий, академик Анатолий Сидоренко рассказал Sputnik Молдова о том, как уберечься от подобных взрывов.

"Главное — правильно эксплуатировать. Во время разговора не включать зарядное устройство, эту ошибку многие делают. Нельзя одновременно и заряжать, и разговаривать. Второе — ни в коем случае нельзя допускать повреждения батареи, сдавливать ее или прокалывать. Если происходит короткое замыкание, это резкий нагрев до тысячи градусов, она не то что расплавляется, она взрывается, как ручная граната", — говорит Сидоренко.

Чаще всего такие взрывы происходят по вине производителей, которые халатно отнеслись к проверке компонентов на возгорание. Взрывающиеся аккумуляторы вполне могут быть следствием действий чрезмерно нетерпеливых компаний в их желании быстрее заработать.

Беседу с директором Института электронной инженерии и нанотехнологий, академиком Анатолием Сидоренко слушайте на радио Sputnik Беларусь.