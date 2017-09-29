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Сидоренко: что делать, чтобы ваш смартфон не взорвался, как ручная граната

30.09.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Случаи, когда новомодные гаджеты взрываются в руках у владельцев, сейчас, к сожалению, не редки. Директор Института электронной инженерии и нанотехнологий, академик Анатолий Сидоренко рассказал Sputnik Молдова о том, как уберечься от подобных взрывов.

Сидоренко: что делать, чтобы ваш смартфон не взорвался, как ручная граната
© Фото: Facebook / Илья Таловыря
Смартфон Samsung взорвался у минчанина во время зарядки батареи

"Главное — правильно эксплуатировать. Во время разговора не включать зарядное устройство, эту ошибку многие делают. Нельзя одновременно и заряжать, и разговаривать. Второе — ни в коем случае нельзя допускать повреждения батареи, сдавливать ее или прокалывать. Если происходит короткое замыкание, это резкий нагрев до тысячи градусов, она не то что расплавляется, она взрывается, как ручная граната", — говорит Сидоренко.

Чаще всего такие взрывы происходят по вине производителей, которые халатно отнеслись к проверке компонентов на возгорание. Взрывающиеся аккумуляторы вполне могут быть следствием действий чрезмерно нетерпеливых компаний в их желании быстрее заработать.

Беседу с директором Института электронной инженерии и нанотехнологий, академиком Анатолием Сидоренко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Директор Института электронной инженерии и нанотехнологий, академик Анатолий Сидоренко рассказал Sputnik, чего не стоит делать пользователям гаджетов, чтобы те в...

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