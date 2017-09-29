|
Минтруда подготовило проект указа, которым пересмотрят взносы ипэшников в ФСЗН
Минтруда подготовило проект указа об освобождении индивидуальных предпринимателей, которые приостанавливают деятельность, от обязательной уплаты взносов в ФСЗН. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич во время прямой телефонной линии.
— Вопрос продвигается, Минтруда подготовлен проект указа, который сейчас находится на согласовании с органами госуправления, — сообщила Ирина Костевич. — Указом предусмотрены периоды, на которые ИП может приостановить свою деятельность и не платить взносы в ФСЗН.
Министр труда уточнила, что говорить о сроках принятия указа пока преждевременно.
— Не могу сориентировать по срокам. Сказать, что это будет к 1 октября, 1 ноября или к 1 декабря не могу. Это рабочий процесс, для того чтобы отработать и снять все замечания всех органов госуправления. К тому же это согласование на уровне президента, — уточнила министр.
Сегодня ИП должны уплачивать взносы в ФСЗН независимо от того, работали они в отчетный период или нет.
Напомним, сразу же после назначения Ирины Костевич министром труда и соцзащиты индивидуальные предприниматели
Ранее Ирина Костевич
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указом предусмотрены периоды, на которые ИП может приостановить свою деятельность и не платить взносы в ФСЗН.
|
Архив (Разное)
Комментарии