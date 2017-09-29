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Минтруда подготовило проект указа, которым пересмотрят взносы ипэшников в ФСЗН

30.09.2017 12:49 — Разное | Tut.by  
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Минтруда подготовило проект указа об освобождении индивидуальных предпринимателей, которые приостанавливают деятельность, от обязательной уплаты взносов в ФСЗН. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич во время прямой телефонной линии.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Вопрос продвигается, Минтруда подготовлен проект указа, который сейчас находится на согласовании с органами госуправления, — сообщила Ирина Костевич. — Указом предусмотрены периоды, на которые ИП может приостановить свою деятельность и не платить взносы в ФСЗН.

Министр труда уточнила, что говорить о сроках принятия указа пока преждевременно.

— Не могу сориентировать по срокам. Сказать, что это будет к 1 октября, 1 ноября или к 1 декабря не могу. Это рабочий процесс, для того чтобы отработать и снять все замечания всех органов госуправления. К тому же это согласование на уровне президента, — уточнила министр.

Сегодня ИП должны уплачивать взносы в ФСЗН независимо от того, работали они в отчетный период или нет.

Напомним, сразу же после назначения Ирины Костевич министром труда и соцзащиты индивидуальные предприниматели обратились к ней с просьбой пересмотреть их взносы в ФСЗН. Так, общественное объединение «Перспектива» направило письмо, в котором просило разрешить ипэшникам платить страховые взносы пропорционально отработанному времени. Речь идет о том, чтобы предприниматель — плательщик единого налога, в случае если он не работает какой-либо период времени и не уплачивает за этот период единый налог, получал право уплачивать за этот период взносы в ФСЗН на добровольной основе.

Ранее Ирина Костевич анонсировала, что ИП, которые приостановили деятельность из-за ухода за нуждающимися в постоянном присмотре престарелыми старше 80 лет или инвалидом первой группы, могут освободить от уплаты взносов в ФСЗН.

 
 
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Указом предусмотрены периоды, на которые ИП может приостановить свою деятельность и не платить взносы в ФСЗН.

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