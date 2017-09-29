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Ажиотаж после открытия магазина Apple продолжается. Теперь подешевели и iPhone
Открытие магазина Apple с секцией экспертов в ТРЦ Galleria Minsk вызвало вчера
Новая партия iPad и MacBook Pro уже доступна покупателям. Очередь за ними выстроилась с 9 часов утра, как только открылся торговый центр.
В i-Store пошли еще дальше и выставили специальные цены еще и на iPhone, скидки достигают 16%. Отличие от акционных MacBook и iPad — смартфоны нельзя купить в рассрочку по «Халве».
Так,
Ранее на открытии магазина Apple возник нешуточный ажиотаж. Ближе к 6 часам вечера очередь «окольцевала» весь атриум, так что охранникам пришлось разбить людей на группы и рассредоточить вдоль торгового центра.
Причиной ажиотажа стали специальные цены, которые оказались одними из самых низких в мире. Так,
«Если откровенно, то даже в самых смелых прогнозах мы не предполагали, что будет столько желающих. Но это лишь доказывает, что мы открылись в нужном месте, а продукция Apple популярна среди белорусов. Всю партию ноутбуков и планшетов разобрали за три часа, что стало для нас полной, хотя и приятной неожиданностью», — отметили в i-Store.
А вот сколько стоят акционные товары в белорусских интернет-магазинах:
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Вчера за три часа были скуплены все акционные планшеты и ноутбуки.
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