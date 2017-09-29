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Синоптики обещают заморозки в ночь на воскресенье

30.09.2017 12:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен — Sputnik. Заморозки до минус трех градусов ожидаются по юго-западу Беларуси в ночь с субботы на воскресенье, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье будет облачно, по западу страны — с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается восточный слабый.

"Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, по юго-западной половине страны местами прогнозируются заморозки до нуля — минус 3. Днем будет 8-13 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 15", — сообщили в Белгидромете.

Там добавили, что в ночь с воскресенья на понедельник заморозки возможны на большей части территории страны, температура ночью составит 0 — минус 3 градуса.

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Теги: Минск
 
 
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Завтра в республике будет облачно, днем – умеренно тепло, в ночь на понедельник заморозки возможны на большей части территории страны.

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