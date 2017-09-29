Саснович выбыла во 2-м круге квалификации открытого чемпионата Китая

Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в квалификации открытого чемпионата Китая (призовой фонд 6 381 670 долларов).

Во 2-м отборочном круге Александра Саснович (№ 102 рейтинга WTA) проиграла представительнице США Варваре Лепченко (№ 76) — 6:0, 3:6, 4:6. Всухую выиграв первый сет, белоруска затем уступила в следующих двух партиях. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

В 1-м круге квалификации Саснович обыграла россиянку Аллу Кудрявцеву (378) — 6:3, 6:0.

Выступление в открытом чемпионате Китая уже после первого круга квалификации завершила белоруска Арина Соболенко (№ 119 рейтинга WTA). Она проиграла американке Кристине Макхейл (№ 79) — 6:1, 1:6, 4:6.

Отметим, что менее чем за сутки до этого Соболенко играла в полуфинале турнира в Ташкенте, где уступила венгерке Тимее Бабош (№ 52).