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Ольга Бузова может получить штраф за катание на кровати по Москве

30.09.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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Ольга Бузова нарушила Административный кодекс, прокатившись на кровати по дорогам Москвы, за что будет привлечена к ответственности. Об этом в субботу, 30 сентября, пишет Telegram-канал Mash.

Об инциденте стало известно еще 22 сентября, когда очевидцы записали на видео, как певица ехала на кровати, прицепленной к автомобилю. Ролик опубликовал Пятый канал. Представители артистки тогда пояснили, что она принимала участие в съемках рекламы, однако в московском ГИБДД не согласились с тем, что это оправдывает нарушение статьи КоАП о перевозке людей вне кабины автомобиля.

При этом Mash не уточняет, был ли заведен административный протокол по факту нарушения. По его данным, в ходе разбирательств в полиции также выяснилось, что на съемках присутствовали сотрудники патрульно-постовой службы, у которых не было на это разрешения.

 
 
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Представители артистки пояснили, что она принимала участие в съемках рекламы, однако в московском ГИБДД не согласились с тем, что это оправдывает нарушение статьи...

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