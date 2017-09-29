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Житель Риги построил 80 домиков для бездомных кошек
30.09.2017 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь
В этих красочных милых домиках животные могут поесть и погреться. Рижанин Святослав Михайлов уже два года безвозмездно помогает "прописаться" в столице котикам, которым не очень повезло в жизни. По словам мастера, он очень любит животных и старается помочь тем, которые лишились или вообще никогда не имели дома.
Так появилась кошачья улица в Риге. Яркая и миниатюрная недвижимость пронумерована. Кроме того, у некоторых домиков есть страницы на
У Святослава есть единомышленники — в свободное время они бесплатно помогают строить домики, устанавливать их и разрисовывать. Однако для того, чтобы количество домиков на улице росло, команде требуется материальная помощь, будут полезны и новые волонтеры.
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Улица Какишу в столице Латвии состоит из маленьких домиков для бездомных кошек и котов. Смотрите на видео, кто поселился на необычной улице.
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