Житель Риги построил 80 домиков для бездомных кошек

В этих красочных милых домиках животные могут поесть и погреться. Рижанин Святослав Михайлов уже два года безвозмездно помогает "прописаться" в столице котикам, которым не очень повезло в жизни. По словам мастера, он очень любит животных и старается помочь тем, которые лишились или вообще никогда не имели дома.

Так появилась кошачья улица в Риге. Яркая и миниатюрная недвижимость пронумерована. Кроме того, у некоторых домиков есть страницы на Facebook , где люди, присматривающие за котиками, описывают их будни и, если необходимо, обращаются за помощью.

У Святослава есть единомышленники — в свободное время они бесплатно помогают строить домики, устанавливать их и разрисовывать. Однако для того, чтобы количество домиков на улице росло, команде требуется материальная помощь, будут полезны и новые волонтеры.