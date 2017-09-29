С 1 сентября в Беларуси подняли зарплаты и пенсии военных

С 1 сентября в Беларуси повысили базовый оклад, от которого зависят размеры денежного довольствия военнослужащих и пенсии военных. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил во время прямой телефонной линии начальник отдела пенсионного и страхового обеспечения Главного финансово-экономического управление Минобороны Виктор Наркович.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Денежное довольствие — совокупность выплат, исчисляемых в денежной форме, которыми обеспечиваются военнослужащие, резервисты, суворовцы, воспитанники воинских частей и военнообязанные, призванные на военные (специальные) сборы, в зависимости от занимаемой должности, воинского звания, квалификации, продолжительности и условий военной службы, качества и результатов служебной деятельности, особенностей воинского труда, служебного и правового положения.

— Размер базового оклада пересмотрен с 1 сентября. Вслед пересмотрены и размеры денежного довольствия для военнослужащих, которые влекут за собой увеличение увеличение и размеров пенсии, — сказал Виктор Наркович.

Специалист не стал называть, на сколько повысили базовый оклад и как изменилось денежное довольствие.

— Сказать, на какой процент произошло увеличение денежного довольствия, тяжело, потому что у всех по-разному. В зависимости от должностей, которые они занимают, в зависимости от выслуги лет, — уточнил специалист.

Напомним, от размера базового оклада зависит денежное довольствие военных. Базовый оклад повышали в последний раз с 1 января этого года со 134 до 140 рублей.

Вслед за увеличением денежного довольствия военнослужащих вырастут и военные пенсии.

Напомним, что президентским указом № 314 от 31 августа 2017 года «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан» пересмотрели выплаты пенсий военным с 1 сентября.

Ранее с 1 августа была снижена продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов для граждан, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту предоставили этой категории граждан при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.