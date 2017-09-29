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С 1 сентября в Беларуси подняли зарплаты и пенсии военных
С 1 сентября в Беларуси повысили базовый оклад, от которого зависят размеры денежного довольствия военнослужащих и пенсии военных. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил во время прямой телефонной линии начальник отдела пенсионного и страхового обеспечения Главного финансово-экономического управление Минобороны Виктор Наркович.
— Размер базового оклада пересмотрен с 1 сентября. Вслед пересмотрены и размеры денежного довольствия для военнослужащих, которые влекут за собой увеличение увеличение и размеров пенсии, — сказал Виктор Наркович.
Специалист не стал называть, на сколько повысили базовый оклад и как изменилось денежное довольствие.
— Сказать, на какой процент произошло увеличение денежного довольствия, тяжело, потому что у всех по-разному. В зависимости от должностей, которые они занимают, в зависимости от выслуги лет, — уточнил специалист.
Напомним, от размера базового оклада зависит денежное довольствие военных. Базовый оклад
Вслед за увеличением денежного довольствия военнослужащих вырастут и военные пенсии.
Напомним, что президентским указом № 314 от 31 августа 2017 года «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан»
Ранее с 1 августа была
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С 1 сентября в Беларуси повысили базовый оклад, от которого зависят размеры денежного довольствия военнослужащих.
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