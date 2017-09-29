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Alfa Romeo Stelvio стал быстрейшим кроссовером Нюрбургринга
На днях Alfa Romeo Stelvio, первый кроссовер в 107-летней истории итальянской марки, установил новый рекорд Нюрбургринга в категории «самый быстрый SUV».
Традиционное для спорткаров и «горячих» хэтчбеков «кто быстрее проедет Нюрбургринг» подхватили и производители кроссоверов. Топовая версия кроссовера Alfa Romeo Stelvio —
Впрочем, битва среди SUV за звание быстрейшего на «Северной петле» только началась! Другая итальянская компания — Lamborghini — также готовит к дебюту свой первый SUV Urus, который перед началом продаж первым делом отправится на покорение Нюрбургринга.
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Прежний рекорд трассы среди кроссоверов удерживал Porsche Cayenne Turbo S, которому "итальянка" привезла сразу восемь секунд!
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