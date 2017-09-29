Alfa Romeo Stelvio стал быстрейшим кроссовером Нюрбургринга

На днях Alfa Romeo Stelvio, первый кроссовер в 107-летней истории итальянской марки, установил новый рекорд Нюрбургринга в категории «самый быстрый SUV».





Традиционное для спорткаров и «горячих» хэтчбеков «кто быстрее проедет Нюрбургринг» подхватили и производители кроссоверов. Топовая версия кроссовера Alfa Romeo Stelvio — Quadrifoglio , оснащенная 2,9-литровым битурбо-V6 (510 лошадиных сил и 600 Н·м крутящего момента), 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом — прошла круг Нордшляйфе за 7 минут и 51,7 секунды. Прежний рекорд трассы среди кроссоверов удерживал Porsche Cayenne Turbo S, которому «итальянка» привезла сразу восемь секунд!

Впрочем, битва среди SUV за звание быстрейшего на «Северной петле» только началась! Другая итальянская компания — Lamborghini — также готовит к дебюту свой первый SUV Urus, который перед началом продаж первым делом отправится на покорение Нюрбургринга.