Россия ответила на обвинение Украины о спрятанных в Беларуси войсках

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о деградации Генштаба Украины после заявления его главы Виктора Муженко о том, что Россия не вывела свои войска с территории Беларуси после учений "Запад-2017", сообщили в ведомстве.



© Sputnik / Виктор Толочко Украина: российские войска после учений не полностью ушли из Беларуси

Ранее в интервью британскому информационному агентству "Рейтер" начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что РФ оставила свои войска после проведения учений "Запад-2017" в Беларуси.

"Что же касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении "Запад-2017", все они вернулись в пункты постоянной дислокации", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Конашенков также подчеркнул, что заявление Муженко о "спрятанных" российских войсках в Беларуси является поводом для его немедленного увольнения

"Заявление начальника украинского Генштаба Муженко о "спрятанных" российских войсках в Беларуси демонстрирует всю глубину деградации Генштаба Украины и профнепригодности его руководителя. Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника генштаба", — отметил Конашенков.

Он также подчеркнул, что такая украинская армия является прямой угрозой для НАТО.

"Если это и есть результат проводимого под руководством США и Североатлантического альянса перехода украинских вооруженных сил на "стандарты НАТО", то, как говорится, и натовский флаг вам в руки. В таком состоянии украинская армия является прямой и явной угрозой прежде всего для самого НАТО", — заявил представитель Минобороны РФ.