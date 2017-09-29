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Авария с автобусом в Крыму попала на видео
30.09.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь
В момент ДТП в автобусе находилось 49 человек. По данным главного управления МЧС России по Республике Крым, было госпитализировано 13 человек. Около восьми их них получили тяжелые травмы. В автобусе находились дети, к счастью, они не пострадали.
По предварительной версии, авария произошла из-за того, что у транспортного средства лопнуло колесо, и водитель автобуса на справился с управлением.
На месте ДТП работали девять бригад скоро помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД.
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На трассе Керчь – Феодосия автобус с пассажирами опрокинулся в кювет и лег на крышу. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцами.
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