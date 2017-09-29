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Чеснов: перегрузка информацией может спровоцировать обморок у ребенка
30.09.2017 15:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В современную эпоху информатики без гаджетов не обойтись, и чаще родители беспокоятся о том, какой вред наносится зрению и осанке их ребенка, которого сложно оттащить от компьютера. Но в то же время гораздо больший вред наносится центральной нервной системе ребенка, отмечает известный педиатр Дмитрий Чеснов.
Минска Дмитрий Чеснов" title="Заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
"Информационная перегрузка центральной нервной системы часто заканчивается тем, что она просто отключается, и ребенок теряет сознание. Такие случаи есть, к сожалению, их число растет, поэтому учиться нужно и использовать современные технологии обязательно, но ими нельзя злоупотреблять. Если современные экраны компьютеров не дадут такую лучевую нагрузку на глаза, то бояться нужно нагрузки на центральную нервную систему", — отмечает педиатр.
Кроме того, собирая ребенка в школу, родители должны в обязательном порядке предусмотреть оформление его комнаты, говорит собеседник Sputnik.
"В каких комната цветах, какой там стол и стул. Есть определенные нормативы в зависимости от возраста и роста ребенка. Есть рекомендации врачей, на каком расстоянии должен находиться экран компьютера или, например, как локти ребенка должны быть расположены по отношению к его посадке", — рассказывает педиатр.
Комментарий известного минского педиатра, заведующего приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрия Чеснова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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От информационных перегрузок в "эпоху гаджетов" страдают не столько зрение и осанка, сколько нервная система ребенка, говорит известный минский педиатр,...
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