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«Белресуры» ждет акционирование
30.09.2017 15:21 — Разное | Ежедневник
news.tut.by
Управляющую компанию холдинга "Белресурсы" планируется акционировать.
Об этом корреспонденту
Это не означает приватизацию, мы совершенствуем структуру и делаем все, чтобы эффективность деятельности холдинга повышалась", - рассказал Андрей Гаев. На заседании обсуждался также вопрос о создании и в управляющей компании, и в организациях холдинга структурных элементов в виде комитетов по профильным направлениям - по стратегии, кадровым вопросам, аудиту, которые призваны улучшить экономические результаты деятельности.
Как отметил генеральный директор ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк, оптимизация предполагает исключение конкуренции внутри холдинга, определение единых подходов к закупкам, продажам.
"Белресурсы" - многопрофильный холдинг, зарегистрированный в 2014 году. За это время было проведено много работы по совершенствованию управления, мы двигаемся дальше", - сказал он. Говоря о планах по акционированию управляющей компании холдинга, Павел Семенюк отметил, что это важно для создания понятного государству, инвесторам и белорусским партнерам механизма работы.
"Оптимизация - это внедрение более эффективных инструментов управления как для реализации государственных задач, так и для повышения эффективности коммерческой работы", - добавил он. В настоящее время в состав участников холдинга входит 19 организаций, в том числе 11 торговых и 8 промышленных.
ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" является коммерческой организацией, которая осуществляет общее руководство, управление и координацию деятельности юрлиц, входящих в состав организации, и представление их интересов. Объединение принимает участие в разработке и реализации госпрограмм развития и совершенствования оптовой торговли, создании оптовых рынков, товаропроводящей сети за рубежом, а также в организации реализации на возмездной основе высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций Беларуси. Осуществляет функции организатора процедур госзакупок товаров по перечню, определяемому Советом Министров, координацию оборота (импорта, оптовой торговли) товаров.
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Управляющую компанию холдинга "Белресурсы" планируется акционировать.
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