«Белресуры» ждет акционирование

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Управляющую компанию холдинга "Белресурсы" планируется акционировать.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев. Как сообщается, 29 сентября на заседании коллегии ведомства рассматривались вопросы организации системы управления и перспективы развития ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" и дочерних компаний объединения. "Планируется акционировать управляющую компанию холдинга "Белресурсы" по наработанным в Беларуси практикам и с учетом мирового опыта, для того чтобы была единая организационно-правовая форма у управляющей компании и структур, которые входят в ее состав.

Это не означает приватизацию, мы совершенствуем структуру и делаем все, чтобы эффективность деятельности холдинга повышалась", - рассказал Андрей Гаев. На заседании обсуждался также вопрос о создании и в управляющей компании, и в организациях холдинга структурных элементов в виде комитетов по профильным направлениям - по стратегии, кадровым вопросам, аудиту, которые призваны улучшить экономические результаты деятельности.

Как отметил генеральный директор ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк, оптимизация предполагает исключение конкуренции внутри холдинга, определение единых подходов к закупкам, продажам.

"Белресурсы" - многопрофильный холдинг, зарегистрированный в 2014 году. За это время было проведено много работы по совершенствованию управления, мы двигаемся дальше", - сказал он. Говоря о планах по акционированию управляющей компании холдинга, Павел Семенюк отметил, что это важно для создания понятного государству, инвесторам и белорусским партнерам механизма работы.

"Оптимизация - это внедрение более эффективных инструментов управления как для реализации государственных задач, так и для повышения эффективности коммерческой работы", - добавил он. В настоящее время в состав участников холдинга входит 19 организаций, в том числе 11 торговых и 8 промышленных.

ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" является коммерческой организацией, которая осуществляет общее руководство, управление и координацию деятельности юрлиц, входящих в состав организации, и представление их интересов. Объединение принимает участие в разработке и реализации госпрограмм развития и совершенствования оптовой торговли, создании оптовых рынков, товаропроводящей сети за рубежом, а также в организации реализации на возмездной основе высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций Беларуси. Осуществляет функции организатора процедур госзакупок товаров по перечню, определяемому Советом Министров, координацию оборота (импорта, оптовой торговли) товаров.

