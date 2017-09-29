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Сегодня ночью на границе с Литвой ограничат запуск машин в пункты пропуска

30.09.2017 15:44 — Разное | Tut.by  
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С 22.00 30 сентября до двух часов ночи 1 октября будет ограничен запуск транспортных средств в пунктах пропуска «Котловка» и «Каменный лог». В ГТК  неудобства объясняют реорганизацией таможни.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Этой ночью в пунктах пропуска будут перенастраивать программное обеспечение и оборудование. Связано это с тем, что после череды громких коррупционных судебных процессов с 1 октября Ошмянская таможня будет ликвидирована. А пункты пропуска перейдут к зоне деятельности Гродненской региональной таможни.

Государственный таможенный комитет просит учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.

При этом с 1 октября через пункт пропуска «Лоша» на белорусско-литовской границе начнут производить таможенное оформление товаров.

 
 
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С 22.00 30 сентября до двух часов ночи 1 октября будет ограничен запуск транспортных средств в пунктах пропуска "Котловка" и "Каменный лог". В ГТК неудобства объясняют...

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