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Сегодня ночью на границе с Литвой ограничат запуск машин в пункты пропуска
С 22.00 30 сентября до двух часов ночи 1 октября будет ограничен запуск транспортных средств в пунктах пропуска «Котловка» и «Каменный лог». В ГТК неудобства
Этой ночью в пунктах пропуска будут перенастраивать программное обеспечение и оборудование. Связано это с тем, что после череды громких коррупционных судебных процессов с 1 октября Ошмянская таможня будет ликвидирована. А пункты пропуска перейдут к зоне деятельности Гродненской региональной таможни.
Государственный таможенный комитет просит учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.
При этом с 1 октября через пункт пропуска «Лоша» на белорусско-литовской границе начнут производить таможенное оформление товаров.
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С 22.00 30 сентября до двух часов ночи 1 октября будет ограничен запуск транспортных средств в пунктах пропуска "Котловка" и "Каменный лог". В ГТК неудобства объясняют...
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