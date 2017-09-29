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Слет юных фанатов Бонстиков прошел в парке Горького в Минске

30.09.2017 16:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На днях вышла третья коллекционная партия Бонстиков, которых с удовольствием собирают дети и их родители.

К этому был приурочен праздник в Минске: в парке Горького юные коллекционеры могли поменяться "повторяшками", пофотографироваться с любимыми персонажами, порисовать и потанцевать.

 
Теги: Минск
 
 
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Юные поклонники необычайно популярных коллекционных фигурок – Бонстиков – собрались в столичном парке Горького на праздник, приуроченный ко дню рождения...

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