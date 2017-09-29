Слет юных фанатов Бонстиков прошел в парке Горького в Минске

На днях вышла третья коллекционная партия Бонстиков, которых с удовольствием собирают дети и их родители.

К этому был приурочен праздник в Минске: в парке Горького юные коллекционеры могли поменяться "повторяшками", пофотографироваться с любимыми персонажами, порисовать и потанцевать.