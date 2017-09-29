Постсоветская журналистика долгие годы стремилась не только к "жареным фактам", но и пыталась быть "беспристрастной", сводя роль журналиста к функции "телеграфного столба", который просто транслирует информацию, никак не высказывая своего отношения к происходящему.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Гурнов: за что бывает стыдно журналистам и почему нужно смотреть ТВ

Оправдана ли такая позиция, и каким на самом деле должен быть современный журналист? Свою точку зрения высказывает генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

"Западники нас всегда учили — объективность, ни "за", ни "против", ты над этим всем летишь, как дрон. А я всегда был против этого. Ну как это можно сделать, если ты человек? Они и себя, и нас заталкивали в какие-то искусственные, придуманные рамки. Возможно, сами их и придумали. Но сами же в них и попали. А когда им сейчас "хвост подожгли" — с Трампом и неожиданным выбором, оказалось, что все эти "объективные корифеи", на которых мы подчас равнялись, так где сейчас их объективность и сдержанность? Если им надо смолоть "не того президента", так они сейчас и мелют его абсолютно безжалостно", — говорит Мамонтов.

Фрагмент беседы с известным российским журналистом, генеральным директором радио "Говорит Москва" Владимиром Мамонтовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.