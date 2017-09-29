Прокопенко, Домрачева и еще девять спортсменок, которые приостанавливали карьеру из-за родов
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Тренер по баскетболу Наталья Трофимова ждет ребенка, но пока не собирается оставлять работу в женской сборной Беларуси, сообщают СМИ. SPORT.TUT.BY вспоминает случаи, когда белорусские спортсменки и тренеры приостанавливали карьеру из-за пополнения в семье. Среди недавних — рождение дочери у Дарьи Домрачевой и сына у Виктории Азаренко. Наталья Трофимова, подавшая повод вспомнить главных матерей белорусского спорта, ждет первенца. На фото Наталья вместе с любимым племянником. Коллаж из снимков со страницы Натальи Трофимовой в Facebook и TUT.BY После победы на Олимпиаде в Сочи в 2014 году фристайлистка Алла Цупер родила сына Тимофея, а затем во второй раз после родов . Ожидается, что она примет участие в Играх в Пхенчхане. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY вернулась в спорт В отличие от Цупер, пятиборка Анастасия Прокопенко родила двоих детей — сына Антона и дочь Лизу — до 30 лет. После возвращения в спорт в 2017 году Анастасия впервые выиграла чемпионат Европы и также впервые завоевала медаль чемпионатов мира в личном зачете. Кроме того, по итогам завершившегося сезона она стала второй пятиборкой мира. Фото: pentathlon.by Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко провела свой первый матч через шесть месяцев после рождения сына Лео Александра. Правда, вскоре после Уимблдонского турнира она порвала со своим бойфрендом и теперь . Фото: instagram.com/vichka35 судится с ним за право на опеку над ребенком Марафонка Ольга Мазуренок воспитывает сына Дениса, он занимается хоккеем. Интересно, что главные успехи в карьере Ольги — пятое место на Играх в Рио-де-Жанейро и золото Кубка Европы в беге на 10 000 м в командном зачете — пришлись на время, когда она уже была мамой. Фото со страницы Ольги Мазуренок на vk.com В 2012 году в возрасте 19 лет Ванесса Колодинская выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе, спустя год родила сына Савелия и уже к сезону 2017 года вернулась на топ-уровень. В мае она выиграла чемпионат Европы, а в августе — снова чемпионат мира. Фото со страницы Ванессы Колодинской на vk.com Перерыв, связанный с рождением дочери Сашеньки, не испортил карьеру баскетболистки Анастасии Веремеенко. Она по-прежнему является оплотом результативной игры белорусской сборной и востребована на клубном уровне. Фото со страницы Анастасии Веремеенко в Facebook Как и в случае с Ольгой Мазуренок, бегунья Марина Арзамасова родила рано и наивысшего результата в спорте — звания чемпионки мира в беге на 800 м — достигла после рождения дочери. Сашенька пробовала играть в теннис, а позже взяла пример с мамы и стала заниматься легкой атлетикой. Фото со страницы Марины Арзамасовой в Facebook В роли капитана Татьяна Пучек помогла женской сборной Беларуси по теннису впервые за 4 года выбраться из подвала Кубка Федерации — I группы Евро-Африканской зоны. А после того как команда пробилась во II Мировую группу, Татьяна ушла в декретный отпуск. Коллаж из снимков со страницы Татьяны Пучек в Facebook и TUT.BY Наталья Цилинская — единственная многодетная мать в этом списке. У нее три дочери — Маша, Аня, Катюша и сын по имени Михаил. Когда на свет появилась Маша, Наталья еще не была 8-кратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпийских игр. Сегодня Мария учится в университете физкультуры и планирует стать тренером по теннису. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Гребчиха Екатерина Карcтен родила дочь Александру через два года после того, как впервые выиграла золото Олимпийских игр в Атланте. Повторить этот успех ей удалось и на Играх в Сиднее. Всего Карстен приняла участие в семи Олимпиадах. Фото с сайта klbviktoria.com
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева после завоевания единственного недостающего трофея в карьере — Большого хрустального глобуса — родила дочь Ксению. Отцом ребенка стал прославленный норвежский стреляющий лыжник Уле-Эйнар Бьорндален. После возвращения в спорт в минувшем сезоне Дарья успела выиграть серебряную медаль чемпионата мира. Фото: instagram.com/dadofun
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SPORT.TUT.BY вспоминает случаи, когда белорусские спортсменки и тренеры приостанавливали карьеру из-за пополнения в семье. Среди недавних - рождение дочери у Дарьи...
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