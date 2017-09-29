Шакутин и Воробей объединились с россиянами

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Ландшафтный заказник «Красный Бор», на территории которого действует охотхозяйство бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья, вошел в объединенную приграничную природную территорию «Заповедное Приозерье».

Правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о создании трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье". Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано в субботу на сайте Кабмина.

В состав территории войдут с российской стороны национальный парк "Себежский" (Псковская область), с белорусской - республиканские ландшафтные заказники "Красный Бор" и "Освейский" (Витебская область).

Как сообщается, подписание и реализация соглашения «будут способствовать сохранению биологического разнообразия в смежных приграничных регионах, углублению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды».

Отмечено, что «сохранение уникальных природных ландшафтно-озёрных комплексов Витебского поозерья и Себежского поозерья, охрану обитающих здесь диких животных и растений, в том числе относящихся к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Беларусь, можно обеспечить только объединёнными усилиями государств, имеющих общие границы в этом регионе».