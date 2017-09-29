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Белорусские тяжелоатлеты на год отстранены от всех международных стартов и пропустят ЧМ-2017

30.09.2017 18:32 — Разное | Tut.by  
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Международная федерация тяжелой атлетики на год дисквалифицировала Белорусский тяжелоатлетический союз за допинговые нарушения, сообщает официальный сайт IWF.

Начиная с октября 2017 года белорусские тяжелоатлеты не смогут участвовать во всех международных соревнованиях. В том числе — и на чемпионате мира-2017, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме (США).

Кроме Беларуси, дисквалифицированы за допинговые нарушения национальные федерации Армении, Азербайджана, Китая, Молдовы, Казахстана, России, Турции и Украины.

 
 
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Международная федерация тяжелой атлетики на год дисквалифицировала Белорусский тяжелоатлетический союз за допинговые нарушения.

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