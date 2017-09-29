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"Мы видели, она круглая": астронавты попытались убедить рэпера, что Земля не плоская

30.09.2017 18:55 — Разное | Tut.by  
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Астронавты NASA попытались доказать американскому рэперу B.o.B., что Земля на самом деле шарообразная. Они объяснили музыканту, что были в космосе и убедились в этом лично, рассказывает TJournal.


Фото: NASA / edition.cnn.com

Дело в том, что рэпер хочет убедить общественность в том, что Земля плоская. В своём твиттере он то ли в шутку, то ли серьёзно рассказывал, что на многих фотографиях, сделанных не NASA, горизонт не изгибается, а эффект изогнутости создается специально. Несколько дней назад музыкант открыл сбор средств на запуск спутников, с помощью которых намерен «найти изгиб планеты» или же удостовериться в своей точке зрения.

Рэперу B.o.B. ответил астронавт NASA Терри Вёртс, летавший в космос в 2010 и 2014 годах.

«Я могу сохранить B.o.B. кучу денег — Земля круглая. Я летал вокруг нее»

Вёртса подержал астронавт и пилот корабля миссии «Аполлон-11» Базз Олдрин, который стал вторым человеком, ступившим на Луну — через 20 минут после Нила Армстронга.

«Я тоже летал. Это называется орбита: изгибающийся путь небесного объекта вокруг звезды, планеты или луны»

К своим коллегам присоединился астронавт Скотт Келли, четыре раза летавший в космос. Он опубликовал видео, в котором показана шарообразность Земли, и предложил B.o.B. направить деньги на помощь пострадавшим от урагана.

«Показать тебе округлость? Держи. Одна полная орбита вокруг Земли. Может, пожертвуешь собранные средства на помощь жителям Пуэрто-Рико?»

Но рэпер не поверил словам астронавтов, как и наглядным снимкам или видео.

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