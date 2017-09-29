Минобороны Беларуси усомнилось в квалификации начальника генштаба Украины

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В Минобороны опровергли заявление главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко о том, что Россия не вывела все войска из Беларуси после окончания совместных с Минском военных учений «Запад-2017».

Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК .



Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что все подразделения российских войск, которые принимали участие в совместных с Беларусью оруссией стратегических учениях, вернулись в пункты своей постоянной дислокации.



​«Заявление начальника украинского Генштаба Муженко о «спрятанных» российских войсках в Беларуси демонстрирует всю глубину деградации генштаба Украины и профнепригодности его руководителя», — отметил представитель ведомства. По его словам, Генеральный штаб Украины «абсолютно» не владеет оперативной обстановкой на «удалении сотен километрот столицы собственной страны», а «фантазии» о российских войсках — это «повод» для увольнения Муженко.



«Если это и есть результат проводимого под руководством США и Североатлантического альянса перехода украинских вооруженных сил на «стандарты НАТО», то, как говорится, и натовский флаг вам в руки», — заключил представитель российского Министерства обороны. Он отметил, что в таком состоянии вооруженные силы Украины является «явной угрозой прежде всего для самого НАТО».



В пятницу, 29 сентября, в интервью агентству Reuters Муженко сказал, что в Россию после окончания учений вернулись только «несколько подразделений» военнослужащих и авиация. По его словам, в Беларуси осталось «много больше» российских военнослужащих и военной техники. Муженко сказал, что Россия соврала, когда заявила, что вывела все войска с белорусской территории.



Российско-белорусские учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября на территории обеих стран. В них приняли участие 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и около десяти боевых кораблей. За ходом учебных маневров наблюдали сто​ иностранных военных атташе.

В четверг, 28 сентября, на официальном сайте учений сообщалось, что с территории Беларуси выехал последний российский эшелон с личным составом и техникой, который был задействован в маневрах.



