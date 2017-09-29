ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гандболисты БГК проиграли дома "Веспрему" в Лиге чемпионов

30.09.2017 20:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в Бресте венгерскому «Веспрему» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.


Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова — «Веспрем» — 26:29 (12:14)

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Рутенко (2), Кулак, Шкуринский (2), Юринок, Потеко, Никуленков (2), Стойкович (5), Шумак, Вукич (2), Проданович, Горак, Игропуло (6), Джорджич (7), Шилович

«Веспрем»: Миклер, Алилович; Манасков (2), Шух, Илич (5), Гаич (3), Нильссон, Надь (2), Угальде (2), Маргуч (3), Анчин (2), Терзич, Благотиншек (1), Сулич, Джамали (1), Лекаи (8).

Это второе кряду поражение брестчан в Лиге чемпионов.

Напомним, что БГК начал нынешнюю Лигу чемпионов с блестящей победы над польским «Виве» — обладателем главного континентального трофея сезона — 2015/16. Затем брестчане уступили в Париже финалисту ЛЧ-2016/17 французскому «Пари Сен-Жермену».

Следующий матч в Лиге чемпионов БГК проведет 8 октября в гостях у датского «Ольборга».

(Будет дополнено).

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в Бресте венгерскому "Веспрему" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минобороны Беларуси усомнилось в квалификации начальника генштаба Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика