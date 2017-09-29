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Гандболисты БГК проиграли дома "Веспрему" в Лиге чемпионов
Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в Бресте венгерскому «Веспрему» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
БГК им. Мешкова — «Веспрем» — 26:29 (12:14)
БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Рутенко (2), Кулак, Шкуринский (2), Юринок, Потеко, Никуленков (2), Стойкович (5), Шумак, Вукич (2), Проданович, Горак, Игропуло (6), Джорджич (7), Шилович
«Веспрем»: Миклер, Алилович; Манасков (2), Шух, Илич (5), Гаич (3), Нильссон, Надь (2), Угальде (2), Маргуч (3), Анчин (2), Терзич, Благотиншек (1), Сулич, Джамали (1), Лекаи (8).
Это второе кряду поражение брестчан в Лиге чемпионов.
Напомним, что БГК начал нынешнюю Лигу чемпионов с
Следующий матч в Лиге чемпионов БГК проведет 8 октября в гостях у датского «Ольборга».
(Будет дополнено).
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Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в Бресте венгерскому "Веспрему" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
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