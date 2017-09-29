Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в Бресте венгерскому «Веспрему» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.



Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова — «Веспрем» — 26:29 (12:14)

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Рутенко (2), Кулак, Шкуринский (2), Юринок, Потеко, Никуленков (2), Стойкович (5), Шумак, Вукич (2), Проданович, Горак, Игропуло (6), Джорджич (7), Шилович

«Веспрем»: Миклер, Алилович; Манасков (2), Шух, Илич (5), Гаич (3), Нильссон, Надь (2), Угальде (2), Маргуч (3), Анчин (2), Терзич, Благотиншек (1), Сулич, Джамали (1), Лекаи (8).

Это второе кряду поражение брестчан в Лиге чемпионов.

Напомним, что БГК начал нынешнюю Лигу чемпионов с блестящей победы над польским «Виве» — обладателем главного континентального трофея сезона — 2015/16. Затем брестчане уступили в Париже финалисту ЛЧ-2016/17 французскому «Пари Сен-Жермену».

Следующий матч в Лиге чемпионов БГК проведет 8 октября в гостях у датского «Ольборга».

(Будет дополнено).