30 сентября в парке Горького прошел день рождения бонстиков. С момента их появления исполнился ровно год. Кроме Минска детские праздники устроили во всех областных городах страны. И несмотря на холод, в столичном парке в субботу собралось довольно много родителей с детьми. Правда, мероприятие прошло без ажиотажа. Как день рождения отмечают игрушки сети «Евроопт» — в материале TUT.BY.





Праздник начался в 14.00, в парке к этому времени у сцены уже собралась приличная толпа родителей с детьми на шеях. Неподалеку дежурили ОМОН и скорая помощь.

Пока мероприятие задерживали, ведущий развлекал зрителей шутками и раздавал «пять», явно уходя от своих слов по сценарию: «Вообще-то мамам и сестрам я тоже люблю хлопать по ладошкам и не только». Те же, кто хотел подвигаться, а не стоять у сцены — искали зоны с активностями. Хотя таких зон было не много.





В это время одни дети разрисовывали стенды-разукрашки с бонстиками, другие уходили к столу с карточками и праздничными колпаками. На маленьких открытках нужно было написать поздравление бонстикам. Кто умеет писать, те оставляли послание вроде «Боники удачи!», остальные — просто рисовали своих любимых героев. Позже эти карточки вместе с шариками запускали, как сказал ведущий, «в космос на Бонитрон».





С другой стороны у лавочки собирались люди и менялись «повторками». Мамы и дети принесли альбомы с игрушками и рекламные буклеты, на которых герои из новой серии были зачеркнуты крестиком. Тут из толпы часто доносилось: «Капуста кому нужна?» или «Кукурузы у кого нет?».

Популярным оказался аквагрим, через полчаса после старта праздника сюда выстроилась огромная очередь.





Оживились дети, когда на сцену все же вышли главные герои праздника — три бонстика Брок, Берри и Пини. То есть, брокколи, ежевика и горох. Когда герои спустились к фотозоне, малыши толпой хлынули фотографироваться с ростовыми куклами. Вот тут начался ажиотаж под крики довольных детей.





«Ты что, там все так толкаются, мы сейчас не пойдем», — говорит жене папа с ребенком на шее.

А вот Татьяна успела сфотографировать у фотозоны четырехлетнего сына.

«Ой, Ваня, где мы с тобой были!», — говорит она вздыхая и выходя из толпы.





Татьяна вспоминает, что с таким же интересом они в детстве собирали марки и обертки от жвачки.

— Когда мы собирали первые две коллекции бонстиков, истерики и слезы у нас, конечно, были. Мы включились очень активно. В «Евроопт» теперь ходим целенаправленно, как и все, и готовы новую коллекцию ждать. Останавливаться с этой идеей не надо, может, бонстики переродятся во что-то новое.

А Марина стоит в сторонке от толпы, ее 6-летняя дочка в это время следит за происходящим у сцены. Марина говорит нам, что семья собирает коллекции давно.

— Первая и вторая серия у нас есть, они пока лежат, потому что мы увлечены третьей. Но если выпустят потом еще одну, то я уже даже не представляю, куда складывать все эти коробки. Было бы хорошо, чтобы это закончилось.





Виктория тоже пришла на праздник с сыном. Правда, он еще маленький, мальчику всего два года. Он не совсем понимает, как с бонстиками играть.

— Но эта коллекция намного лучше, чем те ужастики. Они понятнее для детей, можно объяснить что это, и сравнить. А предыдущие больше подходят для старших.

Наталья пришла с 10-летней дочкой, она говорит, что все серии собирали спокойно и без истерик. Но покупки все же планировали и делали в одном магазине.





— Хорошо, что детям предоставили площадку для рисования, но не хватает конкурсов, движухи, на улице все-таки холодно, а мы стоим. И мало фотозон — только одна, и туда нужно долго ждать очереди.





Мама говорит, что идея с бонстиками получилась очень удачной.

— У ребенка опять появился интерес и улыбка. Эту серию игрушек дочка считает самой милой и понятной. Понравилось, что новые коробки продают. Думаю, что в будущем коллекции объединят, чтобы играть со всеми липучками.

Празднование Дня рождения закончилось запуском шаров с пожеланиями и танцем бонстиков, который дети разучили на сцене вместе с аниматором.



