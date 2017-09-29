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Красота в дубле: Футболист "Крумкачоý" забил прямым ударом с углового
В матче с дублерами «Немана» полузащитник «Крумкачоý» Владислав Неверовский забил второй гол в игре прямым ударом с углового. Игра закончилась со счетом 3:3.
Футболист после игры в
К слову, Владислав Неверовский забивал несколько таких же голов, когда играл в юношеском чемпионате Беларуси.
Матч
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