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Красота в дубле: Футболист "Крумкачоý" забил прямым ударом с углового

30.09.2017 20:22 — Разное | Tut.by  
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В матче с дублерами «Немана» полузащитник «Крумкачоý» Владислав Неверовский забил второй гол в игре прямым ударом с углового. Игра закончилась со счетом 3:3.

Футболист после игры в интервью пресс-службе отметил, что ему помог ветер, подувший в момент исполнения удара, но и сам удар получился плотным.

К слову, Владислав Неверовский забивал несколько таких же голов, когда играл в юношеском чемпионате Беларуси.

Матч основных составов также закончился ничейным результатом, но голов было забито чуть меньше — 2:2.

 
 
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