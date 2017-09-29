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Как среди спортсменов и журналистов выбирали лучшую ЗОЖ-пару страны

30.09.2017 21:40 — Разное | Tut.by  
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30 сентября минский спортивно-развлекательный комплекс Falcon club организовал уже второй по счету турнир между звездами белорусского спорта и представителями СМИ. Выбирали лучшую ЗОЖ-пару страны. Спортсменам и журналистам надо было разбиться по парам (парень и девушка) и плечом к плечу выполнять разные упражнения. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Лидерами турнира, как и в прошлом году, стали легкоатлетка Марина Арзамасова и ее супруг Илья, выступавшие в паре. Второе место завоевал тандем ведущей Белтелерадиокомпании Татьяны Никитиной и самбиста Степана Попова. Третье место досталось паре экс-солистки группы «Топлесс» Анастасии Косенковой и футболиста Сергея Штанюка.


Пловчиха Александра Герасименя



Легкоатлетка Марина Арзамасова

Ведущая Белтелерадиокомпании Татьяна Никитина и самбист Степан Попов

Теннисист Андрей Василевский

Пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова

Фотограф TUT.BY Дарья Бурякина

Журналист газеты «Прессбол» Сергей Щурко



Хоккеистка на траве Диана Хмылова и Сергей Щурко




Гимнастка Марина Гончарова

Экс-солистка группы «Топлесс» Анастасия Косенкова

Гандболист Алексей Хадкевич

Футболист Сергей Штанюк

Баскетболист Никита Мещеряков

Ольга Хижинкова, Александра Герасименя и Марина Арзамасова

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Теги: Брест
 
 
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30 сентября минский спортивно-развлекательный комплекс Falcon club организовал уже второй по счету турнир между звездами белорусского спорта и представителями СМИ.

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