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Как среди спортсменов и журналистов выбирали лучшую ЗОЖ-пару страны
30 сентября минский спортивно-развлекательный комплекс Falcon club организовал уже второй по счету турнир между звездами белорусского спорта и представителями СМИ. Выбирали лучшую ЗОЖ-пару страны. Спортсменам и журналистам надо было разбиться по парам (парень и девушка) и плечом к плечу выполнять разные упражнения. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
Лидерами турнира, как и в прошлом году, стали легкоатлетка Марина Арзамасова и ее супруг Илья, выступавшие в паре. Второе место завоевал тандем ведущей Белтелерадиокомпании Татьяны Никитиной и самбиста Степана Попова. Третье место досталось паре экс-солистки группы «Топлесс» Анастасии Косенковой и футболиста Сергея Штанюка.
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30 сентября минский спортивно-развлекательный комплекс Falcon club организовал уже второй по счету турнир между звездами белорусского спорта и представителями СМИ.
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