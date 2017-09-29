Как среди спортсменов и журналистов выбирали лучшую ЗОЖ-пару страны

30 сентября минский спортивно-развлекательный комплекс Falcon club организовал уже второй по счету турнир между звездами белорусского спорта и представителями СМИ. Выбирали лучшую ЗОЖ-пару страны. Спортсменам и журналистам надо было разбиться по парам (парень и девушка) и плечом к плечу выполнять разные упражнения. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Лидерами турнира, как и в прошлом году, стали легкоатлетка Марина Арзамасова и ее супруг Илья, выступавшие в паре. Второе место завоевал тандем ведущей Белтелерадиокомпании Татьяны Никитиной и самбиста Степана Попова. Третье место досталось паре экс-солистки группы «Топлесс» Анастасии Косенковой и футболиста Сергея Штанюка.



Пловчиха Александра Герасименя







Легкоатлетка Марина Арзамасова



Ведущая Белтелерадиокомпании Татьяна Никитина и самбист Степан Попов



Теннисист Андрей Василевский



Пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова



Фотограф TUT.BY Дарья Бурякина



Журналист газеты «Прессбол» Сергей Щурко







Хоккеистка на траве Диана Хмылова и Сергей Щурко











Гимнастка Марина Гончарова



Экс-солистка группы «Топлесс» Анастасия Косенкова



Гандболист Алексей Хадкевич



Футболист Сергей Штанюк



Баскетболист Никита Мещеряков



Ольга Хижинкова, Александра Герасименя и Марина Арзамасова

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