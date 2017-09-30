В честь 500-летнего юбилея Библии Франциска Скорины пастор протестантской церкви и по совместительству амбассадор школы бега IRUN Тарас Тельковский преодолел 500 километров за 5 дней . GO.TUT.BY рассказывает, как он покорил эту дистанцию, а незнакомые люди поддержали Тараса, присоединившись к забегу.





С 26 по 30 сентября Тельковский ежедневно пробегал по 100 километров по Минску. Таким образом он пытался привлечь внимание белорусов к главной христианской книге.

— Конечно, 500 километров за 5 дней — это экстремальная нагрузка. Хотя под грамотным контролем такой подготовленный и духовно сильный человек, как Тарас, способен преодолеть эту дистанцию, — объясняет главный врач Центра спортивной реабилитации Белорусской федерации биатлона Павел Дриневский, консультировавший бегуна все дни ультрамарафона. — Я не пытался отговорить его от этой затеи. Мы знакомы с Тарасом много лет, и я убежден, что он уникальный, одаренный и интеллектуальный человек.





«После 260 километров начал сильно хромать, темп упал, было ощущение безнадежности и конца»

Накануне забега Тельковский прошел детальное обследование. По словам доктора, были опасения только за опорно-двигательный аппарат.

— Планировалась огромная нагрузка на суставы. Сердце способно выдержать такой километраж, потому что Тарас бежал в умеренном темпе (в среднем — 5−6 мин/км — Прим. GO.TUT.BY), в отличие от участников марафонов, которые преодолевают 42 километра на предельных скоростях.

Перед каждой последующей «соткой» врач брал у Тараса анализ крови, измерял компонентный состав тела, делал кардиограмму и восстановительные процедуры. Бегун проходил комплекс по иглорефлексотерапии, физиотерапии и кинезиотейпирование (метод лечения растяжений, мышечных болей и отеков с помощью специальной клейкой ленты — Прим. GO.TUT.BY).





На своей странице во «ВКонтакте» Тарас публиковал резюме по каждому дню, где описывал самочувствие и проводил параллели собственных ощущений с библейскими сюжетами. Например, стартовый день пастор озаглавил как «Удивление», третий — «Надежда среди боли», а предпоследний — «Спасение».

«В первый день появилась боль в голеностопном суставе, на следующий — „умер“ ноготь на большом пальце и мизинце. После 160 километров мышцы были забиты, приходилось частично бежать на волевых усилиях», — так в соцсети Тарас описывал свои преодоления.

В третий день бегуну казалось, что «его песенка спета». «После 260 километров сильно тянуло заднюю поверхность бедра. Затем воспалилась четырехглавая мышца бедра, которая начала тянуть связку колена и щемить нервные окончания. Я начал сильно хромать, темп упал, было ощущение безнадежности и конца».

В такие моменты Тарас цитировал про себя библейские псалмы.

«Люди, сопровождавшие во время забега, были для меня „мини-спасителями“»

Каждый день десятки людей выбегали поддержать Тельковского. Они присоединялись к нему на разных участках трассы.





«Накануне предпоследнего дня забега Павел Дриневский «затейпировал» мне ноги, чтобы хоть как-то купировать боль. После старта молодой парень Максим предложил сделать мне массаж. Все люди, которые сопровождали меня во время бега — кто на ногах, кто на велосипеде, были для меня «мини-спасителями», написал Тарас в своем профиле ВКонтакте.

Жена пастора Юлия была приятно удивлена количеству людей, поддержавших мужа на дистанции:

— В рабочие дни на разных участках присоединялись по 5−10 человек, а к вечеру толпа разрасталась до 50.



На снимке Юлия Тельковская с сыном. Источник фото: vk.com/info500god

Группа поддержки пополнялась целыми семьями. Но самым удивительным участником оказался незрячий мужчина — Евгений Маркевич . Он занимается легкой атлетикой, а недавно даже поучаствовал в Варшавском марафоне. Евгений бежал вместе с приятелем, который страховал его и ориентировал по дистанции.

— Евгений и Тарас подбадривали друг друга и бежали рядом где-то 15 километров. Это удивительно. К забегу присоединялись знакомые учителя, которые приносили рисунки школьников в поддержку Тараса. Забавно, что почти на всех из них дети написали: «Тараз, вперед!» через букву «з», — смеется Юлия.

А еще Тараса сопровождал маленький мальчик Максим, который подгонял бегуна, почти ежедневно следуя за ним на велосипеде.

— Максим кричал: «Давай, Тарас, осталось немного». А я смотрел на часы и понимал: еще бежать 72 километра, — вспоминает Тарас.





Юлия Тельковская даже не пробовала отговаривать мужа от такого продолжительного старта.

— Он пообещал, что будет слушать свой организм и делать остановки, если придется особенно тяжело. После финиша в четвертый день я немного испугалась, потому Тарас не мог нормально передвигаться, а перемещал ноги в пространстве с помощью рук, чтобы просто сесть в машину. Каждый вечер я задавала ему вопрос: «Как ты побежишь завтра?». А муж отвечал: «Утром посмотрим». И каждый раз снова выходил на старт.

«Домрачева и Бьорндален шокированы и восхищены его силой и целеустремленностью»

Доктор Дриневский по часам расписал для бегуна питьевой режим и приемы пищи. В день ему надо было съедать 11 тысяч калорий. Во время забегов жена подвозила овсянку с сухофруктами, макароны, рисовую кашу, теплую воду с глюкозой.

На последних километрах пятого дня Тарас сказал, что мечтает о мясе, сыре и сытной пицце, а не сладкой воде, которую через силу приходилось пить в дни стартов. Его попутчики запомнили просьбу и, не сговариваясь, заказали на финиш сразу несколько пицц.





Вечером субботы у Дворца спорта собралось около сотни человек. Они встречали Тараса и его единомышленников с хлопушками, флажками и кричалками.

Немного отдышавшись, Тельковский поблагодарил всех за поддержку и еще раз напомнил, для чего проделал такой путь:

— Этим забегом я хотел привлечь внимание не к своей персоне, а воздать славу Богу за то, что он дал мне жизнь, физическое тело и свое живое слово. Я надеюсь, что белорусы захотят взять в руки жизнеизменяющую книгу Библию, которая мотивировала меня на этот сумасшедший поступок.





Павел Дриневский даже рассказал о забеге пастора протестанткой церкви Дарье Домрачевой и Уле-Айнеру Бьорндалену.

— Многократные олимпийские чемпионы были шокированы и восхищены его силой и целеустремленностью. Тарас — это белорусский Форрест Гамп. Он вдохновляет всю Беларусь: некоторые не могут пробежать даже 5 километров, а он ежедневно покорял «сотку».

Как говорит жена Тараса, он не ставил цели убедить кого-то в своих религиозных взглядах. Он хотел поднять уровень осведомленности белорусов, объясняет его супруга.

— С ним бежали в том числе люди, которые не скрывали, что они атеисты. При этом ребята открыты к диалогу, а это самое главное. Некоторые даже писали в комментариях: «Давай, парень, осталось немного до 500 километров. Я уже почти готов открыть Библию, ради которой ты бежишь», — рассказывает Юлия Тельковская.





«Кто-то может посчитать, что это глупый способ. Но глупо — это сидеть и ничего не делать»

Люди из Австралии, США, России, Украины и Великобритании следили за преодолениями пастора по онлайн-трансляции.

— Тарас добился самого главного — многие задались вопросом: что это за книга, которая так его мотивировала? Он хотел, чтобы белорусы задумались о духовности. Кто-то может посчитать, что это глупый способ. Мне же кажется, что глупо — это сидеть и ничего не делать, — рассуждает Юлия.

А Павел Дриневский подчеркивает, что восстановление бегуна займет 3−4 недели.

— Около месяца придется терпеть боль в ногах и постепенно приводить организм в тонус. Зато в плане духовной силы Тарас — просто кремень, — говорит доктор.





С удовольствием поедая пиццу и угощая ею всех собравшихся, Тарас анонсировал:

— Я всегда открыт к диалогу. Люблю повторять: «С меня кофе — с вас вопросы». А в воскресенье ждем всех на паста-пати. Не хочется, чтобы наше общение закончилось на 500 километрах.

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