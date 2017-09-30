ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Юность" и "Гомель" забросили по 8 шайб своим соперникам в чемпионате Беларуси по хоккею

30.09.2017 22:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

30 сентября прошли матчи очередного тура экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею. Хоккеисты базового клуба молодежной сборной «Беларусь U20» на домашней арене проиграли «Лиде» — 3:4 (1:1, 1:0, 1:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел на льду столичного Дворца спорта. На 9-й минуте игры первую шайбу забросил хоккеист лидской команды Никита Волес, через минуту хозяева площадки сравняли счет — 1:1. Во втором периоде игроки «Беларусь U20» увеличили отрыв от гостей — 2:1. В третьем периоде «Лида» и «Беларусь U20» не смогли выявить сильнейшего — 3:3. В овертайме сильнее оказалась лидская команда — 4:3.

«Брест» на домашнем льду проиграл солигорскому «Шахтеру» со счетом 1:4. «Могилев» потерпел поражение, уступив минской «Юности» — 0:8. Жлобинский «Металлург» одержал верх над «Витебском» 3:0, «Гомель» разгромил новополоцкий «Химик» — 8:0.

Следующие матчи чемпионата Беларуси пройдут 5 октября."Беларусь U20″ отправится в гости к жлобинскому «Металлургу», «Гомель» примет у себя «Динамо-Молодечно», «Витебск» сыграет с «Могилевом», «Брест» поспорит за очки с «Химиком», а «Лида» проведет домашний поединок с солигорским «Шахтером». Матчи экстралиги начнутся в 19.00.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 сентября прошли матчи очередного тура экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Во время матча чемпионата Франции по футболу обвалилась трибуна с болельщиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика