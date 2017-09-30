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Во время матча чемпионата Франции по футболу обвалилась трибуна с болельщиками
Матч чемпионата Франции между «Амьеном» и «Лиллем» был прерван в первом тайме из-за обвала трибуны с болельщиками команды гостей.
Фанаты очень бурно праздновали гол «Лилля», и конструкция трибун на стадионе «Амьена» не выдержала, обвалившись вместе с несколькими десятками зрителей.
По сообщениям Le Dauphine, десять человек были госпитализированы преимущественно с травмами грудной клетки.
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Матч чемпионата Франции между "Амьеном" и "Лиллем" был прерван в первом тайме из-за обвала трибуны с болельщиками команды гостей.
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