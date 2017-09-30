ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во время матча чемпионата Франции по футболу обвалилась трибуна с болельщиками

30.09.2017 22:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Матч чемпионата Франции между «Амьеном» и «Лиллем» был прерван в первом тайме из-за обвала трибуны с болельщиками команды гостей.

Фанаты очень бурно праздновали гол «Лилля», и конструкция трибун на стадионе «Амьена» не выдержала, обвалившись вместе с несколькими десятками зрителей.

По сообщениям Le Dauphine, десять человек были госпитализированы преимущественно с травмами грудной клетки.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч чемпионата Франции между "Амьеном" и "Лиллем" был прерван в первом тайме из-за обвала трибуны с болельщиками команды гостей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как среди спортсменов и журналистов выбирали лучшую ЗОЖ-пару страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика