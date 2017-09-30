Во время матча чемпионата Франции по футболу обвалилась трибуна с болельщиками

Матч чемпионата Франции между «Амьеном» и «Лиллем» был прерван в первом тайме из-за обвала трибуны с болельщиками команды гостей.

Фанаты очень бурно праздновали гол «Лилля», и конструкция трибун на стадионе «Амьена» не выдержала, обвалившись вместе с несколькими десятками зрителей.

По сообщениям Le Dauphine, десять человек были госпитализированы преимущественно с травмами грудной клетки.



