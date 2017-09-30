МИНСК, 30 сен – Sputnik. Запуск транспортных средств в пункты пропуска "Котловка" и "Каменный Лог" будет ограничен в ночь на воскресенье, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Ограничения коснутся водителей как грузовых, так и легковых автомобилей и будут действовать с 22:00 субботы 30 сентября по 02:00 воскресенья 1 октября.

Возможное сокращение пропускной способности пунктов связано с перенастройкой ПО и оборудования.

С 1 октября структурные подразделения Ошмянской таможни переходят в подчинение Гродненской региональной таможни. Решение о фактическом упразднении Ошмянской таможни, переподчинении ее подразделений глава ГТК Юрий Сенько озвучил в августе текущего года.

Эксперты связываю это решение с громким коррупционным делом, когда на скамье подсудимых оказались около 60 сотрудников "Каменного Лога" . Их обвинили и признали виновными в получении взяток. Суды шли в разных судах Минска в течение года.