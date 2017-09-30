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В ночь на воскресенье в "Котловке" и "Каменном Логе" возможны очереди
30.09.2017 22:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Запуск транспортных средств в пункты пропуска "Котловка" и "Каменный Лог" будет ограничен в ночь на воскресенье, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Ограничения коснутся водителей как грузовых, так и легковых автомобилей и будут действовать с 22:00 субботы 30 сентября по 02:00 воскресенья 1 октября.
Возможное сокращение пропускной способности пунктов связано с перенастройкой ПО и оборудования.
С 1 октября структурные подразделения Ошмянской таможни переходят в подчинение Гродненской региональной таможни. Решение о фактическом упразднении Ошмянской таможни, переподчинении ее подразделений глава ГТК Юрий Сенько озвучил в августе текущего года.
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С вечера субботы запуск транспортных средств в пункты пропуска будет ограничен из-за перенастройки программного обеспечения и оборудования.
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