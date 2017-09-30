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В ночь на воскресенье в "Котловке" и "Каменном Логе" возможны очереди

30.09.2017 22:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен – Sputnik. Запуск транспортных средств в пункты пропуска "Котловка" и "Каменный Лог" будет ограничен в ночь на воскресенье, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В ночь на воскресенье в "Котловке" и "Каменном Логе" возможны очереди
© Фото: пресс-служба главы государства
ГТК частично признал свою вину в очередях на границе

Ограничения коснутся водителей как грузовых, так и легковых автомобилей и будут действовать с 22:00 субботы 30 сентября по 02:00 воскресенья 1 октября. 

Возможное сокращение пропускной способности пунктов связано с перенастройкой ПО и оборудования.

С 1 октября структурные подразделения Ошмянской таможни переходят в подчинение Гродненской региональной таможни. Решение о фактическом упразднении Ошмянской таможни, переподчинении ее подразделений глава ГТК Юрий Сенько озвучил в августе текущего года. 

Эксперты связываю это решение с громким коррупционным делом, когда на скамье подсудимых оказались около 60 сотрудников "Каменного Лога". Их обвинили и признали виновными в получении взяток. Суды шли в разных судах Минска в течение года. 

 
Теги: Минск
 
 
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С вечера субботы запуск транспортных средств в пункты пропуска будет ограничен из-за перенастройки программного обеспечения и оборудования.

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