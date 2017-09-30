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Король: Максима Мархалюка искали при помощи автожира и тепловизоров
30.09.2017 20:30 — Разное | Sputnik Беларусь
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"По просьбе МЧС мы подключились к поискам, используя сверхлегкие летательные аппараты типа "автожир" и беспилотные аппараты с тепловизионными камерами. Мы детально обследовали заброшенные деревни, погреба, заболоченные места. Район поиска был довольно большой, и 24 часа в сутки слаженно велись поиски. Проверялись дамбы, водоотводные трубы, проверялись даже версии людей с экстрасенсорными способностями", — рассказывает Король.
Десятилетний
Радио Sputnik Беларусь планирует записать ряд интервью со специалистами Центра специальной подготовки о тактике выживания в экстремальных условиях и экстраординарных ситуациях.
Беседу с Евгением Королем слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Начальник учебного авиационного отдела Центра специальной подготовки Евгений Король о поисках Максима Мархалюка.
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