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Король: Максима Мархалюка искали при помощи автожира и тепловизоров

30.09.2017 20:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На поиски пропавшего Максима Мархалюка были брошены специалисты различных подразделений, среди них работал и гость радио Sputnik Беларусь, начальник учебного отдела авиационного центра учреждения образования "Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов" Евгений Король, который рассказал об участии сверхлегкой авиации в поисках пропавшего мальчика.

"По просьбе МЧС мы подключились к поискам, используя сверхлегкие летательные аппараты типа "автожир" и беспилотные аппараты с тепловизионными камерами. Мы детально обследовали заброшенные деревни, погреба, заболоченные места. Район поиска был довольно большой, и 24 часа в сутки слаженно велись поиски. Проверялись дамбы, водоотводные трубы, проверялись даже версии людей с экстрасенсорными способностями", — рассказывает Король.

Десятилетний Максим Мархалюк ушел вечером 16 сентября в Беловежскую пущу и до сих пор не найден.

Радио Sputnik Беларусь планирует записать ряд интервью со специалистами Центра специальной подготовки о тактике выживания в экстремальных условиях и экстраординарных ситуациях.

Беседу с Евгением Королем слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Начальник учебного авиационного отдела Центра специальной подготовки Евгений Король о поисках Максима Мархалюка.

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