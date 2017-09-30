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Пятый выпуск международного конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ

30.09.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В проекте телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik участвуют 140 юных танцоров из России, стран СНГ и Балтии. У всех ребят — нелегкая судьба. Юные таланты своим примером доказывают, что каждый человек может танцевать, а также идти к своей цели.

В конкурсе участвуют и представительницы Беларуси. 14-летняя Мария Радионова уже выходила на сцену проекта. Выступление и талант девочки оценило жюри — к радости болельщиков, Мария прошла в следующий этап.

Вы можете проголосовать за белорусских участниц, Марию Радионову и Каролину Тумашевич:

Стартовал международный проект на телеканале НТВ в начале сентября, зрители уже увидели четыре выпуска шоу. В эту субботу участники продолжат соревноваться за звание лучшего.

Пятый выпуск конкурса "Ты супер! Танцы" смотрите на Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 31
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Танцевальное шоу продолжается на телеканале НТВ, смотрите прямую трансляцию очередного выпуска "Ты супер! Танцы".

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