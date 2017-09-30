В проекте телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik участвуют 140 юных танцоров из России, стран СНГ и Балтии. У всех ребят — нелегкая судьба. Юные таланты своим примером доказывают, что каждый человек может танцевать, а также идти к своей цели.

В конкурсе участвуют и представительницы Беларуси. 14-летняя Мария Радионова уже выходила на сцену проекта . Выступление и талант девочки оценило жюри — к радости болельщиков, Мария прошла в следующий этап.

Вы можете проголосовать за белорусских участниц, Марию Радионову и Каролину Тумашевич:

Стартовал международный проект на телеканале НТВ в начале сентября, зрители уже увидели четыре выпуска шоу. В эту субботу участники продолжат соревноваться за звание лучшего.

Пятый выпуск конкурса "Ты супер! Танцы" смотрите на Sputnik.