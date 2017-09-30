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Пятый выпуск международного конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
30.09.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В проекте телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik участвуют 140 юных танцоров из России, стран СНГ и Балтии. У всех ребят — нелегкая судьба. Юные таланты своим примером доказывают, что каждый человек может танцевать, а также идти к своей цели.
В конкурсе участвуют и представительницы Беларуси. 14-летняя Мария Радионова уже
Вы можете проголосовать за белорусских участниц, Марию Радионову и Каролину Тумашевич:
Стартовал
Пятый выпуск конкурса "Ты супер! Танцы" смотрите на Sputnik.
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Танцевальное шоу продолжается на телеканале НТВ, смотрите прямую трансляцию очередного выпуска "Ты супер! Танцы".
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