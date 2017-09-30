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В Беларуси пока передумали вводить страховки от безработицы
В Беларуси пока не будут пересматривать порядок выплаты пособий по безработице. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, отвечая на вопрос FINANCE.TUT.BY во время прямой телефонной линии.
По словам министра, максимальное пособие по безработице по-прежнему не будет превышать две базовые величины (46 рублей). В среднем официально нетрудоустроенные белорусы в августе
Ирина Костевич сообщила, что вопрос введения страхования от безработицы также сейчас не рассматривается.
Напомним, в конце мая Ирина Костевич
Отмечалось, что страхование от безработицы увеличит нагрузку на Фонд соцзащиты населения. Это значит, что отчисления реального сектора в ФСЗН, скорее всего, будут увеличены. Ирина Костевич поясняла тогда, что Минтруда работает над поиском оптимального баланса.
Тем временем в Беларуси в Фонде соцзащиты, из которого берут деньги на пенсии и пособия,
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Максимальное пособие по безработице по-прежнему не будет превышать две базовые величины, сообщила министр труда и соцзащиты.
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