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В Беларуси пока передумали вводить страховки от безработицы

01.10.2017 06:30 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси пока не будут пересматривать порядок выплаты пособий по безработице. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, отвечая на вопрос FINANCE.TUT.BY во время прямой телефонной линии.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По словам министра, максимальное пособие по безработице по-прежнему не будет превышать две базовые величины (46 рублей). В среднем официально нетрудоустроенные белорусы в августе получали 27,9 рубля.

Ирина Костевич сообщила, что вопрос введения страхования от безработицы также сейчас не рассматривается.

Напомним, в конце мая Ирина Костевич отмечала, что обсуждается введение так называемой страховки от безработицы, которая позволит увеличить размер пособий. До 100% БПМ для тех, кто попал под сокращение или оказался на бирже труда после ликвидации его организации, до 50% БПМ для тех, кто лишился работы по другим уважительным причинам. Министр отмечала тогда, что новый документ проходит согласование.

Отмечалось, что страхование от безработицы увеличит нагрузку на Фонд соцзащиты населения. Это значит, что отчисления реального сектора в ФСЗН, скорее всего, будут увеличены. Ирина Костевич поясняла тогда, что Минтруда работает над поиском оптимального баланса.

Тем временем в Беларуси в Фонде соцзащиты, из которого берут деньги на пенсии и пособия, по-прежнему наблюдается дефицит средств. По данным Минфина, в январе-июле поступления в фонд составили 6,764 миллиарда рублей, а расходы — на 260,5 миллиона рублей больше.

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Максимальное пособие по безработице по-прежнему не будет превышать две базовые величины, сообщила министр труда и соцзащиты.

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