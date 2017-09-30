В Беларуси увеличили скупочные цены на драгметаллы для населения

В Беларуси с 1 октября увеличили цены на драгоценные металлы, которые физлица сдают в изделиях и ломе. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов. В последний раз ценник изменялся в октябре прошлого года в сторону понижения.



Фото: golden-inform.ru

Цены выросли на все драгоценные металлы. Так, грамм золота 750-й пробы теперь обойдется в 51,96 рубля (ранее — 49,06 рубля).

Золото в изделиях и в ломе Проба 375 500 583 585 750 900 916 950 958 Скупочная цена за грамм (в рублях) 25,98 34,64 40,53 51,96 62,35 63,46 65,82 66,37

Выросли цены также на скупаемое у физлиц серебро. К примеру, грамм металла 800-й пробы с 1 октября стоит 0,74 рубля (ранее — 0,73 рубля).

Серебро в изделиях и в ломе Проба 750 800 875 916 925 960 Скупочная цена за грамм (в рублях) 0,70 0,74 0,81 0,85 0,86 0,89

Ввели и новые цены на драгметаллы в виде зуботехнической продукции.

Наименование Скупочная цена за 1 грамм, в рублях Зубные протезы, элементы зубных протезов с содержанием золота 900/750 пробы 61,32 (было 57,89) Элементы съемных зубных протезов из сплава золота 750-й пробы с платиной и серебром 56,69 (было 53,62) Детали зубных протезов серебряно-палладиевого сплава 9,84 (было 7,09)

Постановление Минфина не касается купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет у физлиц.