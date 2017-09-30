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В Беларуси увеличили скупочные цены на драгметаллы для населения

01.10.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 октября увеличили цены на драгоценные металлы, которые физлица сдают в изделиях и ломе. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов. В последний раз ценник изменялся в октябре прошлого года в сторону понижения.


Фото: golden-inform.ru

Цены выросли на все драгоценные металлы. Так, грамм золота 750-й пробы теперь обойдется в 51,96 рубля (ранее — 49,06 рубля).

Золото в изделиях и в ломе

Проба

375

500

583

585

750

900

916

950

958

Скупочная цена за грамм (в рублях)

 25,98 34,64 40,53

51,96

 62,35 63,46 65,82

66,37

Выросли цены также на скупаемое у физлиц серебро. К примеру, грамм металла 800-й пробы с 1 октября стоит 0,74 рубля (ранее — 0,73 рубля).

Серебро в изделиях и в ломе

Проба

750

800

875

916

925

960

Скупочная цена за грамм (в рублях)

0,70

0,74

0,81

0,85

0,86

 0,89

Ввели и новые цены на драгметаллы в виде зуботехнической продукции.

Наименование

Скупочная цена за 1 грамм, в рублях

Зубные протезы, элементы зубных протезов с содержанием золота 900/750 пробы

61,32 (было 57,89)

Элементы съемных зубных протезов из сплава золота 750-й пробы с платиной и серебром

56,69 (было 53,62)

Детали зубных протезов серебряно-палладиевого сплава

9,84 (было 7,09)

Постановление Минфина не касается купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет у физлиц.

 
 
Ссылка на источник 66
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До этого ценник на драгметаллы, которые скупают у населения, в последний раз изменялся в октябре прошлого года в сторону понижения.

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