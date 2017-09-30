В Беларуси увеличили скупочные цены на драгметаллы для населения

В Беларуси с 1 октября увеличили цены на драгоценные металлы, которые физлица сдают в изделиях и ломе. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов. В последний раз ценник изменялся в октябре прошлого года в сторону понижения.
Цены выросли на все драгоценные металлы. Так, грамм золота 750-й пробы теперь обойдется в 51,96 рубля (ранее — 49,06 рубля).
Золото в изделиях и в ломе
Проба
375
500
583
585
750
900
916
950
958
Скупочная цена за грамм (в рублях)
25,98
34,64
40,53
51,96
62,35
63,46
65,82
66,37
Выросли цены также на скупаемое у физлиц серебро. К примеру, грамм металла 800-й пробы с 1 октября стоит 0,74 рубля (ранее — 0,73 рубля).
Серебро в изделиях и в ломе
Проба
750
800
875
916
925
960
Скупочная цена за грамм (в рублях)
0,70
0,74
0,81
0,85
0,86
0,89
Ввели и новые цены на драгметаллы в виде зуботехнической продукции.
Наименование
Скупочная цена за 1 грамм, в рублях
Зубные протезы, элементы зубных протезов с содержанием золота 900/750 пробы
61,32 (было 57,89)
Элементы съемных зубных протезов из сплава золота 750-й пробы с платиной и серебром
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